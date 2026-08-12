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El País Información Policiales

Ministerio del Interior busca a joven de 23 años requerido por un homicidio ocurrido en San Carlos

La Policía solicita información sobre el paradero de Maximiliano Acosta Bermúdez. La víctima del crimen fue hallada el 25 de julio al costado de un contenedor por la zona de Costanera.

El País
El País
12/08/2026, 16:48
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Maximiliano Andrés Acosta Bermúdez se encuentra requerido por el Ministerio del Interior.
Maximiliano Andrés Acosta Bermúdez se encuentra requerido por el Ministerio del Interior.
Foto: Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior solicitó colaboración a la población para dar con Maximiliano Andrés Acosta Bermúdez, un joven de 23 años que se encuentra requerido por un homicidio que tuvo lugar el pasado 25 de julio en San Carlos, Maldonado.

Si se tiene información sobre el individuo, el Ministerio del Interior exhorta a la población a comunicarse al 911 (mediante llamada disponible las 24 horas), realizar una denuncia anónima al 0800 5000, ingresar a la página web del ministerio (minterior.gub.uy) o presentarse de manera presencial. En este caso, se deberá acudir a la seccional policial más cercana.

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Según detallan desde la cartera de seguridad, Acosta Bermúdez es de complexión delgada y tiene un tatuaje en su pómulo derecho, así como en sus dos manos.

Ministerio del Interior busca a Maximiliano Andrés Acosta Bermudez, de 23 años.
Ministerio del Interior busca a Maximiliano Andrés Acosta Bermudez, de 23 años.
Foto: Ministerio del Interior.

El caso

El homicidio al que hace referencia el Ministerio del Interior ocurrió durante la mañana del sábado 25 de julio. La víctima, identificada como un hombre de 39 años que contaba con ocho antecedentes penales, fue hallada al costado de un contenedor por la zona de Costanera en San Carlos.

El cuerpo del hombre tenía un impacto de arma de fuego en la espalda.

Patrullero de Policía
Patrullero de Policía
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Encontraron el cuerpo de un hombre asesinado a balazos cerca de un contenedor en San Carlos

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