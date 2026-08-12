"Te sentís a la deriva": delincuentes estuvieron 45 minutos forzando la puerta de una casa en Punta Carretas

Vecinos del barrio Punta Carretas denunciaron que, durante la noche del martes, dos delincuentes intentaron ingresar a una casa con los moradores en su interior.

El episodio, que se prolongó durante unos 45 minutos, quedó registrado en las cámaras de videovigilancia, según reportó a Telenoche (Canal 4) Roxana, dueña de la casa. Los ladrones intentaron hacer palanca en la puerta pese a que las llaves estaban puestas en la cerradura y los perros ladraban dentro de la vivienda.

Vecinos del barrio Punta Carretas se encuentran preocupados por la inseguridad en la zona: "Tenemos todas las medidas, pero parece que no es suficiente". #TelenocheUY accedió a imágenes en las que se ve a dos delincuentes intentando ingresar a una vivienda para robar. pic.twitter.com/ughdSVFaFh — Telenoche (@TelenocheUy) August 11, 2026

Roxana, la dueña de casa, contó que, por la cámara, vio a una persona en la puerta y que, en primera instancia, pensó que "se trataba de un borracho", pero luego se dio cuenta de que estaba "haciendo palanca". En ese momento llamó a su esposo, que golpeó la puerta y puso en fuga a los delincuentes.

La mujer dijo que lo que más le llamó la atención fue que, al ir a ver la grabación de la cámara, constató que los ladrones estuvieron operando durante 45 minutos "tranquilamente, con un perro ladrando y sabiendo que había gente en la casa".

La Policía llegó a los diez minutos del llamado de los vecinos. "Los perros nos avisaron, si no fuera por ellos estaban adentro de mi casa. Qué pasa después es lo que uno se pregunta", reflexionó la mujer.

"Yo estoy embarazada y tengo un hijo chico, te sentís que estás a la deriva. Tenemos todas las medidas, pero parece que no es suficiente", concluyó.