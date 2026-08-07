Medidas limitativas para el funcionario municipal que halló un cuerpo sin vida en un camino en Minas

La Fiscalía de 1er Turno de Lavalleja liberó con medidas limitativas al funcionario municipal que la madrugada del pasado jueves halló sin vida a un hombre de 57 años en un camino que da hacia el vertedero municipal de la ciudad de Minas.

El funcionario, de 66 años, fue quien dio el aviso al 911 sobre el hallazgo del cuerpo del fallecido. El hombre fue conducido por la fiscal del caso, Beatriz Protesoni, que dispuso la incautación del vehículo para que se le realicen pericias, según pudo saber El País con fuentes policiales.

Con respecto a las medidas limitativas aplicadas, la resolución de la fiscal dispuso la fijación de domicilio y no modificarlo sin dar previo aviso a la sede y no salir del país por un lapso de 180 días.

Policía de Lavalleja. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

El caso

El fallecido fue encontrado sin vida durante la madrugada del pasado jueves en un camino que da hacia el vertedero municipal de la ciudad de Minas, en el departamento de Lavalleja.

El aviso a las autoridades fue dado por un funcionario municipal que circulaba en auto desde Minas hacia su trabajo. Allí, vio al hombre caído con lesiones y sangrado.

Al lugar concurrieron efectivos de la seccional 1ra, Unidad de Respuesta Policial, Policía de Tránsito y Científica, así como una unidad de emergencia médica, que constató el fallecimiento del hombre en el lugar.

El trabajo de la fiscal Protesoni se basa en indicios que hacen prever que un vehículo intervino en la muerte del hombre.