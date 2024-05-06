La Justicia les impuso prohibición de acercamiento, media hora después él fue a su casa y la mató

Redacción El País

Fiscalía investiga en Maldonado un caso de femicidio, luego de que un testigo denunciara que un hombre disparó a una mujer en Punta Colorada y luego se dio a la fuga.

La denuncia fue hecha cerca de las 14:15 de este lunes, por parte de un testigo que vio al hombre disparar en la cabeza a la mujer y luego darse a la fuga en una camioneta. Una vez llegados al lugar, Policía y personal médico constataron que la mujer, de 53 años, ya estaba muerta, informó la Jefatura de Policía de Maldonado en un comunicado.

La fiscal del caso, Fiorella Marzano, dijo a Subrayado (Canal 10) que la investigación aún no fue formalizada pero que el femicida intentó autoeliminarse luego de cometer el crimen, ya que se constató, poco después, un accidente de tránsito en el que se identificó al hombre dentro de un vehículo con un disparo en la cabeza. El hombre de 57 años permanece internado.

Según indicó Marzano, la víctima había hecho una denuncia y este lunes ambos fueron notificados de que la Justicia les había impuesto una prohibición de acercamiento. "Menos de una hora después el indagado viene al domicilio de la víctima y se suceden los hechos, presuntamente", expresó la fiscal.