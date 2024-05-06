La Justicia les impuso prohibición de acercamiento, media hora después él fue a su casa y la mató
El femicidio ocurrió en la tarde de este lunes y tuvo un testigo que llamó a Emergencias luego de ver al hombre disparar a la mujer en la cabeza y darse a la fuga.
Redacción El País
Fiscalía investiga en Maldonado un caso de femicidio, luego de que un testigo denunciara que un hombre disparó a una mujer en Punta Colorada y luego se dio a la fuga.
La denuncia fue hecha cerca de las 14:15 de este lunes, por parte de un testigo que vio al hombre disparar en la cabeza a la mujer y luego darse a la fuga en una camioneta. Una vez llegados al lugar, Policía y personal médico constataron que la mujer, de 53 años, ya estaba muerta, informó la Jefatura de Policía de Maldonado en un comunicado.
La fiscal del caso, Fiorella Marzano, dijo a Subrayado (Canal 10) que la investigación aún no fue formalizada pero que el femicida intentó autoeliminarse luego de cometer el crimen, ya que se constató, poco después, un accidente de tránsito en el que se identificó al hombre dentro de un vehículo con un disparo en la cabeza. El hombre de 57 años permanece internado.
Según indicó Marzano, la víctima había hecho una denuncia y este lunes ambos fueron notificados de que la Justicia les había impuesto una prohibición de acercamiento. "Menos de una hora después el indagado viene al domicilio de la víctima y se suceden los hechos, presuntamente", expresó la fiscal.
Línea para asistencia a víctimas de violencia de género
Telefóno: 0800 4141
Celular: *4141
Lunes a Viernes de 8 a 24 horas Sábados y Domingos de 8 a 20 horas.
El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.
Ante situaciones de urgencia o riesgo de vida es importante llamar al 911. Recuerde que si reside en el interior deberá marcar el 4 + la característica del departamento + 911.
¿Qué hacer ante una situación de violencia?
• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.
• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo
• Cambiar las rutinas si te persiguen.
• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
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