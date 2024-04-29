Redacción El País

El hombre de 60 años que mató a su expareja de 56 en una casa del barrio Aires Puros el pasado viernes, fue declarado inimputable y por tanto no irá a la cárcel.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, en la audiencia de formalización con la fiscal Valentina Sánchez, la magistrada señaló al hombre como autor de un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio con reiterados delitos de violencia doméstica especialmente agravados.

Sin embargo, se determinó que el sujeto tiene un trastorno de salud mental y por tanto se lo declaró inimputable.

Entonces van a internarlo en el hospital psiquiátrico Vilardebó, y desde el centro de salud tendrán la obligación de ir reportando sobre la evolución de su enfermedad a la Fiscalía, para analizar si se revé su situación.