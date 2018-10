Investigan un nuevo caso de femicidio en barrio Belvedere

Una mujer de 68 años de edad fue asesinada anoche en el cruce de Rodolfo Rincón esquina Carlos de la Vega, en pleno Belvedere. Todo indica que se trata de un nuevo caso de femicidio. La víctima fue identificada por los funcionarios policiales actuantes como María Nibia Pereira Bentos, según pudo saber anoche El País.

Mientras tanto, la pareja de la víctima, identificado con las iniciales J.C.F.S., de 70 años de edad, fue detenido en el lugar de los hechos sin ofrecer resistencia.

La Policía pudo incautar un revólver en la escena del crimen. Ninguno de los integrantes de la pareja tenía antecedentes penales.

Vecinos del barrio llamaron a la Policía mediante el servicio 911. Por otro lado, se pudo confirmar que la Policía no contaba con denuncias previas por violencia doméstica.

Sin embargo, durante las primeras actuaciones los investigadores pudieron establecer que los integrantes de la pareja mantenían fuertes discusiones que eran escuchadas por los vecinos.

Otro dato que se conoció en el lugar es que la pareja hacía un año y medio que estaba viviendo en la vivienda donde ocurrió el crimen.

En el caso, intervino el fiscal de Flagrancia Diego Pérez quien dispuso las primeras actuaciones correspondientes. En esta jornada, los antecedentes pasarán a la Fiscalía especializada en Delitos Sexuales y Violencia Doméstica.

Prisión.

Un hombre deberá permanecer dos meses en la cárcel y presentarse una vez por semana en una seccional durante otros seis meses porque no acató una orden de no acercamiento a su ex pareja. El hecho ocurrió en Durazno y fue protagonizado por un hombre de 24 años de edad. La mujer había presentado una denuncia por violencia doméstica y la Justicia ordenó su alejamiento.