Interior refuerza patrullaje en Montevideo con 130 policías y retoma incorporación de becarios en comisarías

El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció este miércoles que la Jefatura de Policía de Montevideo va a reforzar el patrullaje con la incorporación de 130 nuevos policías, y aplicará una reestructura en las comisarías de la capital para mejorar la atención al público.

Los nuevos policías, que están finalizando sus prácticas, serán desplegados desde este miércoles en las zonas de mayor público y flujo comercial de la capital: 18 de julio, el Viaducto, Carlos María Ramírez, 8 de octubre y la calle Arocena, en Carrasco.

Luego serán desplegados en otros barrios de Montevideo, según las necesidades operativas.

El Ministerio del Interior prevé incorporar a la Jefatura de Policía de Montevideo otros 100 policías, con lo que la cifra llegará a 230 efectivos. Además, para marzo de 2027 está prevista una nueva incorporación de 500 funcionarios, informó Negro.

"Estamos enfocados en asignar a la Jefatura de Policía de Montevideo mayores recursos humanos y materiales", dijo Negro.

Asimismo, el ministro destacó que la Rendición de Cuentas que ya fue aprobada en general en la Cámara de Representantes, contempla la creación de 300 cargos de policía y la adquisición de 100 patrulleros y 200 motos.

Por otro lado, la cartera anunció cambios de jefatura en 13 de las 29 comisarías de las capital.

Además, a partir del 7 de septiembre, se van a incorporar 70 becarios para las cuatro comisarías especializadas en violencia doméstica de la capital, y 8 más para la Zona 1, que cubre el sur y centro-oeste de la capital, y Zona 2, que abarca el sureste de la ciudad.

Asimismo, en un mes van a entrar 120 becarios más que van a ser distribuídos en las comisarías capitalinas. El objetivo es mejorar y agilizar la atención al público, y no destinar a esas tareas efectivos que deberían estar en la calle.

“El mayor impacto lo queremos generar en los barrios sin distinción y para eso vamos a fortalecer las comisarías como un eje principal en la prevención y la confianza ciudadana. Tenemos que acercarnos a la gente en los barrios por medio de las comisarías”, dijo el Jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo.

El Ministerio del Interior ya había implementado un programa de este tipo en 2016, denominado “Mi Comisaría”, mediante el cual estudiantes universitarios comenzaron a trabajar en seccionales de Montevideo para tareas de atención al público y apoyo administrativo.

En la actual administración, el Presupuesto Quinquenal asignó recursos específicamente para incrementar la cantidad de becarios a partir de 2027.

Por otro lado, Clavijo anunció que se va a transformar el centro de monitoreo de la Ciudad Vieja en una dirección de análisis, coordinación y control operativo, que permitirá dirigir los despliegues policiales mediante mecanismos electrónicos de geolocalización.

Asimismo, el Centro de Comando Unificado instaló 10 drones en puntos estratégicos de Montevideo, abocados a mejorar la vigilancia.

Los cambios forman parte de una reorganización de la Jefatura de Policía de Montevideo, presentada ayer por Clavijo a las autoridades del ministerio. La reforma incluye, entre otros puntos, implementar un patrullaje preventivo, dirigido, supervisado y verificable, adecuar el modelo de atención de las comisarías y reducir los tiempos de respuesta.