Hombre roció a su pareja con nafta y la prendió fuego en la calle; el pedido que hizo la madre de la víctima

Redacción El País

Durante la madrugada del pasado sábado una mujer fue atacada por su pareja, cuando se encontraba en un comercio en el barrio Sayago, sobre Avenida Eugenio Garzón. Él la sacó fuera de allí, la llevó a la esquina, la roció con nafta y la prendió fuego, provocándole graves heridas por las que permanece internada.

"Con sus manos ella cubrió su cara, las manos las tiene bastante heridas y todo el pecho. La campera era de nailon se incendió toda", contó Patricia, la madre de la víctima a Telenoche (Canal 4).

Tras el ataque, la mujer corrió por varias cuadras en dirección a la casa de su padre. Una vez allí, fue su familia la que la asistió y llevó a emergencias. El hombre, en cambio, huyó.

"Hoy es mi hija que la incendiaron en plena Avenida Garzón un sábado que pasan miles de autos. Nadie paró a auxiliarla, nadie de la cantina fue a buscarla. Yo pido por favor que se haga Justicia, no solo con esta persona que se escapó y que ahora no la encuentran y no saben donde están, que estoy segura que va a caer preso, pero no miremos para el costado", reclamó la mujer.

Violencia y amenazas

Su hija estaba en una "relación tóxica", describió Patricia, quien ya había denunciado las agresiones de las que era víctima la joven.

Previamente, él la golpeó "con un cenicero en la frente" y ella debió ser sometida a una intervención quirúrgica. Entonces, la madre intentó presentar una denuncia policial y mostró audios enviados por él, en los que admite haberla golpeado "porque ella se portó mal".

Pese a que la madre quiso presentar una denuncia, la Policía le indicó que es su hija quien, como víctima de violencia de género, debe denunciar. Pero la joven es adicta a la pasta base, lo que la ha llevado a volver con su pareja, describió la madre.

"Es una mujer, no importa si es adicta. Es una mujer, es una persona, es un humano, no miremos para el costado. Estas cosas no pueden seguir pasando, es muy doloroso ver a una hija prendida fuego de esa manera", lamentó la madre.

"Ella siempre está bajo amenazas", añadió y explicó que la pareja de su hija la amenazó con matar a uno de sus hermanos, que también es adicto y vive en la calle. "Ella adora a ese hermano y como él sabe dónde anda la tiene por ese lado amenazada, con que lo va a matar", añadió.