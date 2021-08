Heber sobre el preso fugado: “Es un señor que consumía droga y traficaba dentro del penal, no es un narco”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se refirió este martes a la investigación sobre la fuga y recaptura de Hugo Pereira del ex Comcar y a las versiones contrapuestas sobre la forma en que salió del penal. Además, consultado sobre si este es un caso insólito, enfatizó: “¡No! Insólito fue que se escapara de Cárcel Central el narcotraficante (Rocco) Morabito, y que se desapareciera durante muchos años. Este es un señor que consumía droga y traficaba droga dentro del penal, no es un narco”.

“En primera instancia, como no teníamos ninguna otra versión, supusimos que salió disfrazado por la puerta”, dijo el secretario de Estado y aclaró que, si bien el delincuente afirmó que eso no fue así, su versión no se adoptó como la oficial.



“Después de que lo capturamos rápidamente y en muy poco tiempo -que no hay que olvidarse de la efectividad que tuvo la policía, que se quiere minimizar- el fugado dice que se escapó por otro lado, por un tejido. Nosotros no hemos adoptado esto como una versión oficial porque se está investigando”, sostuvo el ministro.



De todos modos, remarcó que ven “índices ciertos” en su declaración “porque hay un agujero, había una cañada y había ropa tirada”. “Esos son elementos que vamos a tener en cuenta y que tiene que tener en cuenta la fiscal, quien va a determinar si hubo ayuda para escapar o si lo hizo por el tejido, un día muy nublado, en que las cámaras de ingreso al penal no registran ninguna imagen de salida, salvo de una persona, de un psicólogo conocido que estaba trabajando”, agregó.

Pese a esto, la semana pasada, tras la recaptura de Pereira, en un bar del Centro de Montevideo, Heber había dado a conocer la versión del preso respecto a su escape y aseguró: “todo lo señalado por el recluso ha sido comprobado, por lo que descartamos que se haya fugado por la puerta y tampoco uniformado”.

Los antecedentes de Pereira

Hugo Pereira tiene 60 años y un extenso prontuario. Junto a su hermano Fernando lideraba una banda que fue desarticulada en 2020, por la investigación de la fiscal Eliana Travers, en conjunto con la Policía de Colonia. Se llamó Operación Guaraní y terminó con más de 50 personas en la cárcel.

En esa instancia, como informó El País, Hugo Pereira fue condenado por un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas, agravado por haber cometido esos delitos en la modalidad de un grupo delictivo, y también por suministro de drogas a personas menores de edad.



El historial delictivo de Pereira tiene en total 16 antecedentes penales. El último fue la fuga. Entre los delitos que se le imputaron están la tenencia y tráfico de estupefacientes, robo por escalamiento, asociación ilícita, secuestro, hurtos, encubrimiento, receptación, lesiones personales, violencia privada, autoevasión (por una fuga anterior en 2012) y apropiación indebida.



Este último delito lo cometió en 2020 y ese año, finalmente, cayó por liderar la banda narco en Colonia.