Heber: "El allanamiento nocturno es fundamental" para la "guerra" contra el narcotráfico

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, sostuvo que la herramienta de allanamiento nocturno es “fundamental” para la “guerra” que tiene la Policía contra el narcotráfico, crimen que origina todos los demás delitos, según el jerarca. Heber afirmó que el ministerio está trabajando para proponer esta reforma constitucional que legalizaría el allanamiento nocturno.

“De noche teniendo todas las pruebas necesarias, no tenemos la orden de allanamiento porque ni el juez puede entrar. ¡Así nosotros no podemos combatir el delito!”, manifestó Heber.



Los allanamientos nocturnos fueron una de las cuatro temáticas principales que conformaron la propuesta de reforma constitucional “Vivir sin miedo”, impulsada por el ahora fallecido Jorge Larrañaga. Durante las elecciones nacionales de octubre 2019, la propuesta no alcanzó los votos necesario para su aprobación; quedó por el camino con una aprobación del 47% de los votos.



Los integrantes del Poder Ejecutivo habían analizado impulsar esta herramienta el año pasado cuando el Frente Amplio y el Pit-Cnt estaban en plena tarea de recolección de firmas para el referéndum de la Ley de Urgente Consideración (LUC).



La iniciativa surgió del Ministerio del Interior y fue trasladada al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien vio con beneplácito la idea para “acelerar” el combate a la delincuencia y al microtráfico, sobre todo, de pasta base.

Sin embargo, las autoridades del gobierno entendieron que era prudente posponer esta propuesta hasta que la ciudadanía se pronunciara sobre la LUC, tal como sucedió el pasado domingo.



El senador nacionalista Carlos Camy actualmente es el impulsor de este proyecto en el senado aunque ya había oficiado como interlocutor de Larrañaga en 2020.



Camy explicó, en diálogo con El País, que la norma que está expresada en el artículo 11 de la Constitución de la República, la cual determina que el hogar es un “sagrado inviolable”, se encuentra obsoleta.



“Distinguir entre el día y la noche era lógico en el marco del siglo XIX, cuando entre otras cosas no había luz eléctrica”, indicó el legislador blanco.



“De hecho, Uruguay es el único país no solo de la región sino también del mundo -junto con Portugal-, que impiden los allanamientos nocturnos”, apuntó el legislador.

Camy finalmente argumentó que esta norma “genera una comodidad para los delincuentes”.



En 2020 Equipos Consultores publicó una encuesta realizada entre mayo y junio de ese año que estableció que el 72% de los uruguayos estaba de acuerdo con los allanamientos nocturnos bajo orden judicial. Entre los votantes de la coalición la aprobación era de un 89%; mientras que entre los dirigentes del Frente Amplio alcanzaba un 54%.