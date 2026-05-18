Grupo de ciberdelincuentes afirma haber creado un "servicio de rastreo" de uruguayos con datos personales

El grupo la PampaLeaks, organización que días atrás filtró datos personales de la plataforma TuId de Antel, volvió a adjudicarse un nuevo ciberataque en Uruguay. En esta ocasión, la organización afirma haber creado un "nuevo servicio de ciberinteligencia para rastrear a ciudadanos uruguayos".

"Este servicio es mucho más poderoso de lo que fue PampaBot porque incluye la base de datos scrapeada de TuID + nuevas dbs de Uruguay y accesos activos en lugares del estado", señaló la organización. Los cibercriminales ofrecen la información a cambio de un pago en bitcoins.

A modo de ejemplo, la organización afirma haber filtrado datos del expresidente Luis Lacalle Pou, el ministro del Interior, Carlos Negro, y Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia.

🚨 CYBER INTELLIGENCE ALERT: GOVERNMENT DOXXING - URUGUAY 🇺🇾



⚠️ CRITICAL THREAT: SALE OF ACCESS TO STATE DATABASES AND LEAK OF YOUR DNIC AND YOUR IDENTITY (TuID)



[STATUS: UNDER INVESTIGATION / THREAT ACTOR]



The threat actor known as "lapampaleaks" has announced on clandestine… pic.twitter.com/bDofJI1Mzb — VECERT Analyzer (@VECERTRadar) May 18, 2026

Antel investiga ciberataques tras denuncia de filtración de datos en su plataforma TuID Digital

Autoridades de Antel dieron el pasado viernes una conferencia de prensa en la que adelantaron que la empresa de telecomunicaciones se encuentra investigando ciberataques con filtraciones de datos como el ocurrido el pasado 7 de mayo, cuando el grupo LaPampaLeaks afirmó en foros clandestinos haber encontrado una supuesta brecha de seguridad en TuID Digital, la plataforma de identidad electrónica de la estatal.

"Estamos tomando medidas lo más eficaces posibles para contrarrestar estos ataques, uno nunca está libre de que le pueda pasar un suceso, pero lo importante es dar la información cuando pase, reaccionar, y tener resiliencia ante los ataques", dijo Alejandro Paz, presidente de Antel.

Mujer encapuchada usa una computadora portátil Foto: Estefanía Leal

Por su parte, el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, añadió que la capacidad de daños sobre la empresa "no es solamente sobre la infraestructura digital, sino también sobre la infraestructura física". Sostuvo que eso exige que Antel deba planificar su "capacidad de contención y previsión" en todos los servicios.

"La cantidad de actos mayores para contrarrestar estos actos de vandalismo en este año alcanzan la misma cantidad que los del año pasado", subrayó Álvarez.

Álvarez añadió que han habido otras instancias "donde se expone información que no es correcta sobre Antel": "Nosotros evaluamos que no solamente está esta situación de los ciberataques".

Sostuvo que la capacidad de defensa de la empresa "exige una cantidad de gasto superior a los gastos de quien ataca" por lo que "siempre se está trabajando en esto".

Ante la consulta de cuales fueron los ataques hacia Antel este año, Paz dijo que el único de estos en haber sido exitoso hasta el momento fue el dirigido a la aplicación TuID