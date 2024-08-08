Femicidio en La Teja: víctima había rechazado custodia policial y dejó una carta al Ministerio del Interior

Redacción El País

Un hombre de 31 años fue imputado a comienzos de semana por el femicidio de su expareja, una mujer de 51 años, en La Teja. Este jueves el subsecretario del Ministerio de Interior, Pablo Abdala, puntualizó que, si bien el hombre estaba requerido por haberse quitado la tobillera electrónica —tras denuncias por violencia de género—, la víctima "rechazó continuamente la protección de la Policía".

Tal y como informara El País con base en fuentes de la investigación, el femicida estaba requerido por la Policía desde el 18 de abril por haberse quitado el dispositivo electrónico.

Estando prófugo el hombre rompió además las medidas cautelares para acercarse a la víctima. Fue así que en la madrugada del sábado irrumpió en la casa de la mujer y la apuñaló.

Centro de monitoreo del Ministerio del Interior para el control de uso de tobilleras. Fernando Ponzetto/Archivo El País.

Para Abdala, hay que separar el hecho de que el agresor estuviera requerido con el de "la percepción de riesgo" que tenía la víctima. "No quiso custodia policial. El Ministerio del Interior en contacto con la jueza de la causa, Julia Staricco, hizo un seguimiento de la víctima", aseguró el jerarca en entrevista con Arriba Gente (Canal 10).

Además, Abdala apuntó que la mujer "dejó por escrito que agradecía mucho al Ministerio del Interior, que estaba muy satisfecha con la preocupación que el ministerio le había transmitido, pero que rechazaba la custodia personal. Hasta por razones laborales".

Abdala reconoció que el hecho de que la víctima tenga que convivir con una custodia policial "es estigmatizante" y evitó dar más detalles del caso.

Finalmente, y ante los casos de violencia de género en todo el país, el jerarca de Interior dijo que, sin voluntad de "deslindar responsabilidades", "es un tema de la sociedad".