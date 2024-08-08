Femicidio en La Teja: víctima había rechazado custodia policial y dejó una carta al Ministerio del Interior
El femicida, de 31 años, estaba requerido desde el 18 de abril, cuando se quitó la tobillera electrónica. El subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, dio detalles de la causa.
Redacción El País
Un hombre de 31 años fue imputado a comienzos de semana por el femicidio de su expareja, una mujer de 51 años, en La Teja. Este jueves el subsecretario del Ministerio de Interior, Pablo Abdala, puntualizó que, si bien el hombre estaba requerido por haberse quitado la tobillera electrónica —tras denuncias por violencia de género—, la víctima "rechazó continuamente la protección de la Policía".
Tal y como informara El País con base en fuentes de la investigación, el femicida estaba requerido por la Policía desde el 18 de abril por haberse quitado el dispositivo electrónico.
Estando prófugo el hombre rompió además las medidas cautelares para acercarse a la víctima. Fue así que en la madrugada del sábado irrumpió en la casa de la mujer y la apuñaló.
Para Abdala, hay que separar el hecho de que el agresor estuviera requerido con el de "la percepción de riesgo" que tenía la víctima. "No quiso custodia policial. El Ministerio del Interior en contacto con la jueza de la causa, Julia Staricco, hizo un seguimiento de la víctima", aseguró el jerarca en entrevista con Arriba Gente (Canal 10).
Además, Abdala apuntó que la mujer "dejó por escrito que agradecía mucho al Ministerio del Interior, que estaba muy satisfecha con la preocupación que el ministerio le había transmitido, pero que rechazaba la custodia personal. Hasta por razones laborales".
Abdala reconoció que el hecho de que la víctima tenga que convivir con una custodia policial "es estigmatizante" y evitó dar más detalles del caso.
Finalmente, y ante los casos de violencia de género en todo el país, el jerarca de Interior dijo que, sin voluntad de "deslindar responsabilidades", "es un tema de la sociedad".
Desde una línea fija 08004141Desde celulares *4141
Telefóno: 0800 4141 - Celular: *4141
Lunes a Viernes de 8 a 24 horas Sábados y Domingos de 8 a 20 horas.
El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.
Ante situaciones de urgencia o riesgo de vida es importante llamar al 911. Recuerde que si reside en el interior deberá marcar el 4 + la característica del departamento + 911.
¿Encontraste un error?