Femicidio en La Teja: se quitó la tobillera y apuñaló a su expareja; ahora irá a prisión preventiva

Redacción El País

Un hombre de 31 años fue imputado este lunes en el marco de la investigación por el homicidio de una mujer de 51 años en La Teja.

El acusado es la expareja de la víctima quien ya tenía denuncias por violencia doméstica y que estaba requerido por la Policía desde el 18 de abril por haberse quitado el dispositivo electrónico.

Estando prófugo el hombre rompió además las medidas cautelares para acercarse a la víctima. Fue así que en la madrugada del sábado irrumpió en la casa de la mujer y la apuñaló.

Según indicó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, la evidencia que recogió la fiscal Mirtha Morales ya es "bastante importante" ya que hubo testigos que le dieron asistencia y, antes de morir, la mujer alcanzó a decirle a la Policía que quien la apuñaló fue su expareja. Además, se recolectaron registros fílmicos en los que se ve al hombre deshaciéndose de una campera en la vía pública.

Este mediodía se logró una doble imputación por la destrucción del dispositivo electrónico y por un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio en calidad de autor. Ahora irá a prisión preventiva hasta, en principio, el 5 de febrero.