Condenaron a los integrantes de la banda que explotó el cajero en Parque Miramar; cuáles son las condenas
Tres de ellos fueron condenados a al menos dos años de penitenciaría mientras que uno fue condenado a 16 meses de prisión.
En la madrugada del viernes cuatro delincuentes explotaron un cajero en Parque Miramar, Ciudad de la Costa. Tras una persecución, la Policía logró detener a tres de los delincuentes mientras que un cuarto se dio a la fuga.
Horas más tarde se conoció que uno de los detenidos era el cantante de trap uruguayo Nahuel One23 (Nahuel Montero, de 28 años). En las últimas horas Montero fue condenado a dos años y cuatro meses de penitenciaría.
También fueron arrestados otros dos hombres de nacionalidad chilena, de 35 y 44 años, con antecedentes en su país.
Según informó este sábado la Jefatura de Montevideo, si bien en el momento de la persecución se pudo detener a tres delincuentes, horas más tarde se detuvo al cuarto integrante de la banda, de nacionalidad chilena y 37 años de edad.
Culminadas las instancias ante el juzgado, se dispusieron las condenas. Tres de ellos fueron condenados a al menos dos años de penitenciaría mientras que uno fue condenado a 16 meses de prisión.
Las condenas son las siguientes:
J.M.V.O.: condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, un delito de asociación para delinquir agravado, un delito de receptación agravado y un delito de estrago, todos en régimen de reiteración real, a la pena de dos (2) años de penitenciaría.
J.L.L.F.: condenado como cómplice penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, un delito de receptación agravado y un delito de estrago, y como autor de un delito de asociación para delinquir agravado, todos en régimen de reiteración real, a la pena de dieciséis (16) meses de prisión.
F.M.A.C.: condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, un delito de asociación para delinquir agravado, un delito de receptación agravado, un delito de estrago y un delito de violación de domicilio agravado, todos en régimen de reiteración real, a la pena de dos (2) años de penitenciaría.
F.N.M.G: condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, un delito de asociación para delinquir agravado, un delito de receptación agravado, un delito de estrago y un delito de violación de domicilio agravado, todos en régimen de reiteración real, a la pena de dos (2) años y cuatro (4) meses de penitenciaría.
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