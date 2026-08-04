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El País Información Policiales

Condenado por extorsionar a hombre de 69 años: le pedía dinero a cambio de no difundir videos íntimos

La Fiscalía de 2° Turno probó que el indagado exigió dinero en efectivo mediante amenazas de difusión en redes y chats de WhatsApp, además de advertir con denuncias falsas.

El País
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04/08/2026, 18:08
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Fiscalía General de la Nación.
Foto: Estefanía Leal/El País.

La Fiscalía Departamental de San José de 2º Turno logró a mediados de junio la condena de cuatro años y un mes de prisión para un hombre de 32 años por extorsionar a otro de 69. El condenado exigía sumas de dinero a la víctima bajo la amenaza de difundir ante sus familiares y en redes sociales videos íntimos que había registrado de ambos.

Según la investigación llevada adelante por la fiscal Serrana Corsino, la víctima entregó en principio $20.000 luego de obtenerlos mediante un préstamo tras recibir las amenazas.

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Fachada de la Fiscalía General de la Nación.
Fachada de la Fiscalía General de la Nación.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Aún así, el condenado continuó exigiendo nuevos pagos a través de WhatsApp y encuentros en persona. Allí, le advertía a la víctima que de no realizar el pago, difundiría el material íntimo o impulsaría denuncias falsas en su contra.

Como evidencia, la investigación logró reunir declaraciones de la víctima, así como mensajes escritos y audios enviados por el condenado. Al mismo tiempo, documentación que obtuvo personal de Policía Científica y otras pericias permitieron comprobar las maniobras de extorsión.

Joven fue condenada luego de quemar la casa de la abuela de su pareja en el balneario La Coronilla

A principios de mayo una mujer de 69 años tuvo que ser internada luego de que su casa, ubicada en el balneario La Coronilla, sufriera un incendio. La víctima fue rescatada por un vecino de la zona, que vio el humo salir de la casa e ingresó a la propiedad para sacar a la mujer.

Los Bomberos que trabajaron en la escena constataron pérdidas totales en dos habitaciones del hogar y catalogaron el incendio como "hipotético sospechoso". Siguiendo esta línea de investigación, los policías establecieron que una joven de 21 años, que salía con el nieto de la víctima, podía estar involucrada en el caso.

Vivienda incendiada en el balneario La Coronilla.
Vivienda incendiada en el balneario La Coronilla.
Foto: Jefatura de Rocha.

Luego de coordinar con la Fiscalía encargada del caso se efectuaron allanamientos en dos fincas de la ciudad de Chuy, donde se encontraron elementos relevantes para la investigación. La joven quedó emplazada sin fecha mientras avanzaba la investigación y la víctima fue dada de alta el 23 mayo.

Finalmente, la joven de 21 años fue condenada como "autora penalmente responsable de un delito de lesiones graves, en reiteración real con un delito de incendio en calidad de autora". Por estos delitos deberá cumplir tres años y dos meses de penitenciaría, en el marco de un "proceso abreviado".

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