Cayó un hombre buscado por diez rapiñas: siete de las requisitorias eran por ataques a ómnibus

Un hombre de 36 años, con antecedentes penales y diez requisitorias pendientes por rapiña, fue detenido este domingo por la Policía en Montevideo. De esas requisitorias, siete corresponden a rapiñas contra ómnibus.

El Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV buscaba al hombre por su presunta vinculación con estos hechos y había realizado allanamientos para localizarlo, según informó el Ministerio del Interior.

La detención ocurrió durante la mañana de este domingo, en el marco de los operativos dispuestos por la Jefatura de Policía de Montevideo. Efectivos del Área de Respuesta Operativa observaron una moto en la que circulaban dos personas que intentaron evadir un control policial.

El conductor desatendió las señales de los efectivos para detener la marcha, por lo que los policías iniciaron un seguimiento. Durante el procedimiento comprobaron que la moto tenía una requisitoria desde el día anterior.

El conductor perdió el dominio del vehículo en la intersección de Albéniz y Sargento Patricio. Los dos ocupantes intentaron escapar a pie, pero los efectivos lograron detener al hombre de 36 años.

Durante el procedimiento, la Policía incautó una réplica de pistola que el detenido llevaba entre sus prendas y la moto.

El hombre recibió asistencia en un centro de salud debido a una posible fractura en un dedo.

El Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV continúa las actuaciones vinculadas a los hechos por los que el hombre era requerido. La Fiscalía de Flagrancia de 12.º Turno dispuso las actuaciones correspondientes y la conducción del detenido a su sede este domingo.