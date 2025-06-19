Autopsia reveló que hombre en situación de calle murió por lesión "posiblemente" provocada por tomar alcohol

Redacción El País

La autopsia realizada al cuerpo del hombre en situación de calle encontrado muerto bajo un puente en Rivera reveló que murió por "una pancreatitis hemorrágica, posiblemente provocada por consumo de alcohol".

Así lo indica información recogida por la Jefatura de Policía de Rivera. Funcionarios de ese departamento, en trabajo conjunto con trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abocados al Plan Invierno, fueron quienes encontraron al hombre muerto.

Con el objetivo de charlar con las personas en situación de calle y ofrecerles la solución provisoria de sumarse a un refugio para no dormir a la intemperie, funcionarios policiales y del Mides recorren las calles en diversos departamentos.

En una de esas recorridas, al llegar a la zona de abajo de un puente en donde dormían dos hombres, encontraron muerto a uno de ellos.

Personal de la Policía Científica se hizo presente en el lugar, pese a que no se constató que el cuerpo tuviera signos de violencia. Igualmente una fiscal tomó el caso y dispuso indagar al único testigo, que es quien dormía cerca de él, y dar cuenta a un médico forense para que realizara una autopsia para determinar las causas de muerte.

El testigo dijo a la Policía que la última vez que vio con vida al otro hombre fue sobre el mediodía y que después se durmió, por lo que se enteró del fallecimiento cuando llegaron los funcionarios.

Heber Abel Pérez Techeira, de 64 años, solía rechazar ser trasladado a refugios. La hipótesis primaria era que había muerto por el frío.

"No era una persona conflictiva", dijo un vecino del barrio a El País, quien lo conocía al igual que muchos otros por verlo desde hace años viviendo a la intemperie. Si bien su consumo de alcohol era conocido, no surge que haya sido consumidor de estupefacientes ni contaba con anotaciones policiales.

Debido a un accidente, el hombre tenía parte de su cráneo plano, lo que lo hacía fácilmente reconocible para quienes lo habían visto alguna vez.

Semanas atrás, el 24 de mayo, funcionarios policiales habían encontrado una situación similar al hallar el cuerpo de un hombre de 35 años a pocas cuadras, también debajo de un puente. La autopsia arrojó que la muerte fue sin violencia, debido al frío.

Personas en situación de calle en torno a un centro del Mides. Foto: Archivo El País

Respuesta del Mides

En respuesta al fallecimiento de Heber Pérez a la intemperie, el tercero durante la actual gestión de gobierno, el Mides brindó una conferencia en la que estuvieron presentes la directora departamental, Mariana Lacerda, y la coordinadora de la región noreste, Marta Dinis.

"Quiero que quede claro que es una persona con la que se tenía contacto y se había hablado incluso la noche anterior y no había querido acceder a un refugio", dijo Lacerda al comenzar la intervención.

Ademas, mencionó la necesidad de "abordar la temática en conjunto con otras instituciones". "Lamentablemente a veces hay personas que no acceden a refugios y por eso hoy tenemos que lamentar este fallecimiento", agregó.

También pidió a los vecinos "ser solidarios". "Acercarse a una persona, llamar al 911 y ofrecer ayuda puede salvar una vida", aseguró.

Por su parte, Dinis enfatizó en que "el trabajo se realiza todos los días y se aplican todos los protocolos", además de que "el abordaje al fallecido se hizo en varias ocasiones".

Consultadas fuentes de la cartera sobre si se tomarán medidas en respuesta a estos episodios, aseguraron que "se seguirá por la misma línea", con los planes ya presentados por el titular del ministerio, Gonzalo Civila.

El plan Comunidad a la Calle que comenzó el pasado domingo consiste en la creación de nueve centros comunitarios para "recibir y acompañar" a las personas durante la tarde, hasta la asignación de un cupo nocturno. El plan implica el despliegue de 50 duplas técnicas para hacer "acompañamientos personalizados". Además, un transporte llevará a las personas a los refugios.