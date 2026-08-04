Ataque a tiros en Jacinto Vera deja a un joven de 26 años internado con una herida en el tórax

Un joven de 26 años resultó herido en el tórax y se encuentra internado en un centro asistencial tras ser víctima de un ataque a tiros que tuvo lugar este martes en el cruce de Gustavo Gallinal y Lorenzo Fernández, en el barrio Jacinto Vera de Montevideo.

Según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales, las autoridades policiales buscan determinar las circunstancias del hecho.

En el lugar se incautaron cinco vainas calibre 9 milímetros y un proyectil que fueron periciados por Policía Científica.

De acuerdo al citado medio, una persona que trabaja en un lavadero del lugar vio al joven herido y lo trasladó al Hospital Español, donde se encuentra en block quirúrgico. En tanto, Subrayado (Canal 10), informó que el joven fue atacado por un individuo que se bajó de un auto que circulaba en el lugar.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Perro atacó a tres mujeres en Rivera mientras iban por la calle

Un perro atacó a tres mujeres en el departamento de Rivera, según informó la jefatura local a través de un comunicado. Las víctimas de 34, 37 y 39 años sufrieron lesiones de diferente gravedad, y tuvieron que recibir atención médica.

Según reconstruye la información policial, el incidente ocurrió durante la mañana del lunes en la calle Juan Manuel Blanes, del barrio Mandubí. El perro, de porte grande y presuntamente de la raza cimarrón, se abalanzó sobre las mujeres mientras estas caminaban por la vía pública.

Perro cruza con cimarrón, imagen ilustrativa. Foto: Archivo El País.

El propietario del animal logró contenerlo y realizó el traslado de las víctimas al hospital local para que pudieran recibir asistencia médica. De acuerdo a lo declarado por el dueño del perro, este cuenta con las vacunas al día.

Dos de las mujeres sufrieron "heridas cortantes" en los antebrazos de unos cinco centímetros, mientras que otra sufrió una "erosión" en la pierna derecha. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de 3° Turno, que dispuso forense para las víctimas y que el caso se derive al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).