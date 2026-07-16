Anciana cayó a un aljibe en Durazno y sobrevivió aferrada a la cadena del balde hasta que la rescataron

Una mujer de 84 años fue rescatada este miércoles luego de caerse dentro de un aljibe en el departamento de Durazno. El accidente ocurrió sobre el mediodía.

Según la información policial, el aljibe tiene unos 1,20 metros de diámetro por unos seis o siete metros de profundidad. Cuando los efectivos se presentaron en el lugar se encontraron a la mujer sosteniéndose de la cadena del balde del aljibe, con la cabeza fuera del agua. El pozo tenía unos dos metros de agua de profundidad.

Operativo policial. Estefania Leal/Archivo El Pais

Los policías lograron sacar a la mujer con la colaboración del personal de UTE, que prestó una escalera. Uno de los agentes descendió por la misma y aseguró a la víctima con una cinta de sujeción colocada alrededor del cuerpo, para luego extraerla con el apoyo de los otros policías que estaban en el lugar.

Una vez rescatada la víctima fue trasladada a la policlínica local en la ambulancia, para luego ser derivada al Hospital de Durazno. Allí, los médicos constataron que la paciente presentaba signos de hipotermia y determinaron que quedara en observación.