Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Aduana de Concordia incautó camión de soja con casi 16 kilos de cocaína que iba con rumbo a Montevideo

El vehículo había salido desde Paraguay. Tras un análisis con escáner las autoridades argentinas detectaron que la carga tenía irregularidades, por lo que detuvieron al camión para su inspección.

El País
El País
03/08/2026, 14:31
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Cocaína incautada por la Aduana de Concordia.
Cocaína incautada por la Aduana de Concordia.
Foto: Diario Río Uruguay.

El personal de Aduanas de Argentina logró incautar casi 16 kilos de cocaína que viajaban en un camión con destino a Montevideo, según informaron en una primera instancia medios argentinos y confirmó El País con fuentes de la Dirección Nacional de Aduanas.

El vehículo había ingresado a Argentina desde Paraguay el pasado 28 de julio a través del paso internacional Encarnación-Posadas. Desde allí, el cargamento había atravesado las provincias argentinas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, con destino final a Montevideo.

Cuando el camión fue a cruzar la frontera entre Concordia y Salto se le practicó un control con un escáner. Tras ese análisis, los agentes detectaron imágenes irregulares en la estructura del semiremolque, por lo que inspeccionaron el vehículo. En su interior encontraron 16 paquetes ocultos en los soportes del semiremolque, que dieron positivo por cocaína. En total, pesaban unos 15,95 kilogramos.

Las autoridades incautaron la droga, el camión, un celular y los documentos relacionados al vehículo. También, según consignó el medio Diario Río Uruguay, quedó detenido el conductor del camión, un ciudadano paraguayo.

Retuvieron en Argentina a avioneta uruguaya tras detectar irregularidades: está valuada en más de US$ 1 millón

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Salto

Te puede interesar