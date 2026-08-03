Aduana de Concordia incautó camión de soja con casi 16 kilos de cocaína que iba con rumbo a Montevideo

El personal de Aduanas de Argentina logró incautar casi 16 kilos de cocaína que viajaban en un camión con destino a Montevideo, según informaron en una primera instancia medios argentinos y confirmó El País con fuentes de la Dirección Nacional de Aduanas.

El vehículo había ingresado a Argentina desde Paraguay el pasado 28 de julio a través del paso internacional Encarnación-Posadas. Desde allí, el cargamento había atravesado las provincias argentinas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, con destino final a Montevideo.

Cuando el camión fue a cruzar la frontera entre Concordia y Salto se le practicó un control con un escáner. Tras ese análisis, los agentes detectaron imágenes irregulares en la estructura del semiremolque, por lo que inspeccionaron el vehículo. En su interior encontraron 16 paquetes ocultos en los soportes del semiremolque, que dieron positivo por cocaína. En total, pesaban unos 15,95 kilogramos.

Las autoridades incautaron la droga, el camión, un celular y los documentos relacionados al vehículo. También, según consignó el medio Diario Río Uruguay, quedó detenido el conductor del camión, un ciudadano paraguayo.