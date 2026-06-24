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El País Información Policiales

Acribillaron a un hombre dentro de un auto en Montevideo: el vehículo recibió más de 20 disparos

Un ataque ocurrido en Jardines del Hipódromo terminó con la muerte de una persona de 35 años y dejó a otra herida. La Policía investiga la emboscada perpetrada por ocupantes de otro auto.

El País
El País
24/06/2026, 09:31
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Jardines del Hipódromo
Jardines del Hipódromo
Foto: Google Street View

Un hombre de 35 años fue asesinado de varios disparos este martes por la noche en Jardines del Hipódromo. Otro hombre, de 28 años, resultó herido y está fuera de peligro, según reportó la Jefatura de Policía de Montevideo.

El sistema Shotspotter de la Policía reportó sobre las 21:30 horas una ráfaga de disparos en la intersección de Novara y Alsacia. Funcionarios policiales se dirigieron al lugar y encontraron un vehículo con más de 20 impactos de bala.

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En paralelo, las víctimas fueron trasladadas por un vehículo particular a la policlínica de Malinas. Minutos más tarde murió el hombre de 35 años, quien tenía un disparo en la cabeza, otro en el pecho y otro en el brazo derecho. El otro hombre tenía un disparo en la pierna izquierda y está fuera de peligro.

Operativo policial
Auto de policía patrullando en Montevideo.
Foto: Estefania Leal

El hombre que sobrevivió testificó ante la Policía que ambos se encontraban dentro del auto cuando llegó otro vehículo, ocupado por dos personas que les preguntaron quiénes eran y acto seguido abrieron fuego.

En la escena del crimen fue incautado el cargador del arma así como múltiples casquillos. Quedó a cargo de la investigación el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

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