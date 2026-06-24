Acribillaron a un hombre dentro de un auto en Montevideo: el vehículo recibió más de 20 disparos

Un hombre de 35 años fue asesinado de varios disparos este martes por la noche en Jardines del Hipódromo. Otro hombre, de 28 años, resultó herido y está fuera de peligro, según reportó la Jefatura de Policía de Montevideo.

El sistema Shotspotter de la Policía reportó sobre las 21:30 horas una ráfaga de disparos en la intersección de Novara y Alsacia. Funcionarios policiales se dirigieron al lugar y encontraron un vehículo con más de 20 impactos de bala.

En paralelo, las víctimas fueron trasladadas por un vehículo particular a la policlínica de Malinas. Minutos más tarde murió el hombre de 35 años, quien tenía un disparo en la cabeza, otro en el pecho y otro en el brazo derecho. El otro hombre tenía un disparo en la pierna izquierda y está fuera de peligro.

Auto de policía patrullando en Montevideo. Foto: Estefania Leal

El hombre que sobrevivió testificó ante la Policía que ambos se encontraban dentro del auto cuando llegó otro vehículo, ocupado por dos personas que les preguntaron quiénes eran y acto seguido abrieron fuego.

En la escena del crimen fue incautado el cargador del arma así como múltiples casquillos. Quedó a cargo de la investigación el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.