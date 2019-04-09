A 13 días de la desaparición de Micaela, la Guardia Republicana vuelve a buscarla

San José

Mañana se cumplen dos semanas de la última vez que se vio con vida a Micaela Onrrubio en San José. El hombre que está imputado por homicidio sigue sin dar pistas del paradero de la mujer.

13 días sin Micaela. La última vez que se la vio con vida fue le miércoles 27 de marzo cuando salía de su trabajo sobre las 19.30 horas. El hombre de 45 años, detenido e imputado por el homicidio de la mujer, declaró que será imposible encontrarla. Sin embargo, la búsqueda continúa.

Según publica el portal San José Ahora, la Guardia Republicana vuelve este martes a San José para colaborar con las tareas de investigación. Es que el fin de semana los trabajos fueron realizados por personal de la Policía departamental.

El rastrillaje se realiza en un área de más de 800 kilómetros cuadrados. Este miércoles, a las 19:30 horas, se cumplirán dos semanas de la desaparición de Micaela Onrrubio. La familia publicó ayer una carta en la que pidió a "todos un minuto de tiempo de cada uno" para lograr encontrarla. Micaela tiene 30 años y es mamá de dos niñas de 7 y 8 años.

