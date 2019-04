La carta de la familia de Micaela: “Esto es un pedido de auxilio desesperado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Micaela Onrrubio no aparece. Tiene 30 años y es mamá de dos niñas de 8 y 9 años. El miércoles 27 de marzo salió de trabajar a las siete de la tarde en la localidad de Villa Rodríguez, en San José, y nunca más se la vio.

Ayer domingo su familia realizó un desesperado pedido de auxilio para encontrar a la joven.

Según informa San José Ahora, la hermana de Micaela escribió una carta que fue leída ante todos los presentes en la tercera jornada de la Fiesta de la Uva y el Vino, que se hizo en Rodríguez.



La familia pidió a todos “dedicarle un minuto” a Micaela y buscarla en en cualquier lugar en el que pudiera estar.

La carta:

"Esto es un pedido de auxilio desesperado para Mica, sus hijas, hermanas, padres, tíos, primos, sobrinos y una ciudad que la extraña, que la ha buscado por cielo y tierra.



Y te hablo a vos que sos un productor, empleado, o vivís en una zona rural. A vos que te gusta pasear por el campo, a vos que salís a cazar: dedicale un minuto a ella, a buscarla.



En una tapera, en un pozo, en una cañada, en un tajamar en la arena, en la tierra o en el cielo.



Hay dos nenas que esperan y merecen saber dónde está su mamá.



A no olvidarla, porque puede ser la hija, hermana, amiga, amigo e incluso madre de cualquiera de ustedes.



Porque no quiero que el transcurrir el tiempo ella sea una más para el resto del mundo mientras nosotros la seguimos esperando.



Porque no quiero buscarla entre la gente, o seguir a alguien que se parezca a ella, creyendo que quizás… Porque no quiero que se repita esto, ni se olvide.



Esto es un pedido desesperado de auxilio para Mica, para que no la abandonen”.

El único detenido no aporta pistas

Al día siguiente de la desaparición de Micaela, la Policía detuvo a un hombre de 45 años con el que ella salió por unas semanas. En el auto encontraron rastros de sangre de Micaela.

La fiscalía lo imputó con 180 días de prisión preventiva por el crimen y la desaparición. El hombre no confesó ni dio pistas del paradero de la mujer.

La fiscal Renée Primiceri pidió 180 días de prisión preventiva para el hombre imputado y en rueda de prensa dijo que, pese a que todavía no se encontró el cuerpo de Micaela ni el arma homicida, los “indicios muestran que sí se cometió este delito”.



Agregó que se encontraron elementos clave como el hallazgo de la sangre de la mujer en la alfombra del auto del acusado. "Más allá del cuerpo físico hay un montón de elementos que muestran que (el homicidio) sí se cometió", indicó.