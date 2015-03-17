Policía detuvo a rapiñero que robaba dinero, cigarrillos y alfajores

Un hombre de 38 años apodado "El Gallo" fue detenido por la Policía después de haber rapiñado al menos a tres comercios. Además de robar dinero, de todos los lugares se llevó cigarrillos y de uno alfajores.

Un hombre de 38 años apodado “El Gallo” fue detenido por la Policía tras haber sido reconocido como el autor de varias rapiñas cometidas a comercios del departamento de Canelones.

Los agentes policiales lograron detenerlo momentos después en que el delincuente amenazó con un revólver a la propietaria de un almacén. Allí robó $ 3.000 y varios cartones de cigarrillos. Escapó y se metió en una zona de montes, pero fue detenido. Se incautó todo lo robado y el arma utilizada.

El hombre viene siendo investigado también por su participación en otros robos en la zona.

Mediante la misma modalidad, se apoderó de 3.500 pesos y cigarrillos en otro comercio y fue reconocido por el robo a otro local en el que pidió cigarrillos y alfajores, pero al momento de pagar salió corriendo con la mercadería.

En las próximas horas deberá declarar. Según informó Jefatura de Policía de Canelones “El Gallo” tiene varios antecedentes penales por hurto.



canelones