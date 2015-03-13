Persecución, tiroteo y otra vez agresión de los vecinos a policías

Efectivos policiales fueron alertados sobre el robo de un auto y lograron ubicar a los delincuentes. Los persiguieron yrecuperaron el vehículo, pero los hombres escaparon. Los agentes fueron apedreados por los vecinos en Cerro Norte y debieron irse.

Efectivos policiales se encontraban sobre las 20 horas de este viernes realizando una recorrida por la zona de La Paloma, en Montevideo.

Al llegar a las calles Samuel Lafone y Camino de las Tropas, un hombre se acercó a los agentes y les dijo que momentos estaba en su auto esperando a su novia y dos delincuentes armados le habían robado el vehículo.

Los policías recorrieron la zona de Cerro Norte y en las intersecciones de Vizcaya y Porto Alegre vieron al auto de la víctima. Pero inmediatamente sus ocupantes se dieron cuenta y escaparon.

Iniciaron una persecución y momentos después los delincuentes bajaron del auto y dispararon varias veces contra los policías. Lograron recuperar el auto.

Allí, los persiguieron a pie, pero los hombres lograron escapar ingresando por los pasajes del lugar hacia una zona marginal.

Los policías debieron irse porque desde diferentes lugares los vecinos comenzaron a apedrearlos.



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