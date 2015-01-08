Paro de taxistas a partir de las 10 por despido de trabajadores

El Suatt prevé concurrir al Ministerio de Trabajo para reclamar la restitución de los trabajadores que, según sostienen, fueron despedidos en el marco de una reestructura que atenta contra los sindicatos.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas resolvió realizar un paro este jueves a partir de las 10 de la mañana en protesta por el despido de 10 trabajadores de la empresa 141.

Según los taxistas el año pasado la empresa comenzó una reestructura que derivó en el envío al seguro de paro de trabajadores que ahora son despedidos. Entre los trabajadores hay dos mujeres dirigentes sindicales.

"Los trabajadores del taxímetro interpretamos que este ataque se encuentra dirigido a la herramienta sindical no solo de los trabajadores del taxímetro sino que también a los sindicatos del transporte y al conjunto de la Unott, como también al conjunto de la clase trabajadora organizada", sostuvo el sindicato en un comunicado.

A partir de las 10 de la mañana los trabajadores concurrirán al Ministerio de Trabajo para exigir la restitución de los trabajadores.

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