Oposición duda que El Guardián respete garantías individuales
En semanas el gobierno fortalecerá su capacidad de espionaje con la puesta en marcha de El Guardián, un programa de interceptación de llamadas, correos electrónicos y redes sociales.
Legisladores blancos y colorados volvieron a cuestionar hoy el programa El Guardián que comenzará a implementar el Ministerio del Interior en las próximas semanas. La herramienta permitirá espiar y monitorear la comunicación privada de cualquier persona, con previa autorización judicial.
El senador nacionalista Javier García se preguntó: ¿Quién garantiza que las escuchas no se hagan incluso cuando no hay una orden judicial?
"Guardián":es obvio que si hay orden judicial hay control.Pero cómo se garantiza que no se "pinchan" teléfs.y correos sin orden judicial?
— Javier García (@SenJavierGarcia) marzo 5, 2015
Quién garantiza que utilización de escuchas se hace sólo cuando ordena Justicia?Esto es de los + sensibles en protección de garantías indiv.
— Javier García (@SenJavierGarcia) marzo 5, 2015
"Crece el Gran Hermano", dijo el diputado colorado José Amorín Batlle acerca de El Guardián y sobre la Dirección General Impositiva.
Guardian o DGI, dos caras de la misma moneda. Crece el #GranHermano sin discutir sobre nuestros derechos y garantías pic.twitter.com/ik5Bw9SVJp
— José Amorín Batlle (@jgamorin) marzo 5, 2015
En julio de 2013 el senador nacionalista Gustavo Penadés, integrante de la Comisión Bicameral para la redacción de una Ley que regule la Inteligencia de Estado, dijo a El País que la puesta en funcionamiento de dicha herramienta debería esperar a la vigencia de la ley, aún en etapa de discusión, para que los ciudadanos cuenten con las garantías necesarias.
Sistema de vigilancia
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