Oposición cree que hay que defender a la Policía; sugiere plan de vivienda

Legisladores blancos y colorados creen que hay que proteger a la Policía para que cumpla mejor su tarea de resguardar la seguridad y que no debe vivir en los mismos barrios que los delincuentes.

El senador nacionalista y presidente del directorio del Partido Nacional Luis Alberto Heber y el diputado colorado José Amorín Batlle coinciden en que es necesario proteger a la Policía para que de esta forma esta pueda cumplir su función de la mejor manera, sin temor.

Tres policías resultaron heridos entre el martes y ayer en Montevideo, en distintos episodios que muestran la enconada resistencia de la delincuencia hacia las fuerzas de seguridad en los barrios periféricos. Además, anoche un policía que trabaja como taxista fue herido cuando lo trataron de robar.

Heber y Amorín Batlle expresaron su opinión sobre el tema en sus cuentas de Twitter.

Como sociedad debemos defender a la Policía. Si no defendemos a quienes nos cuidan, después no hay derecho al pataleo pic.twitter.com/8SN0cIRGGs — José Amorín Batlle (@jgamorin) marzo 12, 2015

El diputado colorado cree que "nuestra sociedad, por un motivo x, digamos que tiene que ver con la década del 70, para mucha gente la Policía era como un enemigo y lo veíamos en todas las manifestaciones, incluso en el estadio. Eso está todavía en algunas cabezas en la sociedad incluso en algunas personas que tienen poder político. Creo que si la función de la Policía es enfrentar a los delincuentes por lo tanto defender al resto de la sociedad, me parece que necesitan el respaldo de la sociedad".

Después de ataque a Policías donde hay heridos graves, el Estado y Bonomi deben reaccionar, estamos perdiendo la guerra contra delincuencia — Luis Alberto Heber (@Luisaheber) marzo 12, 2015

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No defendemos a quien nos defiende esa es nuestra triste realidad. Eso lo siente cada uno d los Policías. — Luis Alberto Heber (@Luisaheber) marzo 12, 2015

Heber cree que hay que ayudar a la Policía para que deje de vivir en el mismo barrio en el que habitan los delincuentes a los que deben detener. Para eso considera que es necesario crear un plan de vivienda para ellos, Amorín Batlle coincide con esta idea.

"La Policía no se siente respaldada en su accionar. No solo no se siente respaldada, no defendemos a quienes nos defienden. No les damos un plan de vivienda para sacarlos del barrio. La Policía está regalada en el barrio en el que vive. Su condición no le permite vivir en un barrio policial. Nadie está hablando de hacer tipo guetos policiales, pero sí barrios donde se pueda mechar policías con gente que accede a la vivienda por primera vez. No hacer un gueto pero sí tener otros policías donde se puedan apoyar para no tener a su familia regalada en el barrio", aseguró el senador nacionalista.

Agregó que hay "inumerable cantidad de ejemplos donde la Policía no puede actuar porque la delincuencia sabe a qué hora llega su mujer de trabajar, a qué hora llega su hija de estudiar y por lo tanto tenemos una Policía que tiene temor adonde vive".

"Si no protegemos a la familia del Policía no puede hacer bien su accionar", afirmó el presidente del directorio del Partido Nacional.

Policía. Foto: Archivo de El País

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