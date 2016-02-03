Nuevo intento de robo en predio militar; hay un soldado herido

Uno de los guardias del predio recibió un disparo en el cuello. El atacante fue detenido y en las próximas horas deberá declarar.

Sobre las 23.30 horas un hombre ingresó al predio del Grupo de Artillería N° 2 en la ciudad de Trinidad (Flores), según informó a El País el vocero del Ejército, Yamandú Lessa.

Una vez allí, encañonó a un soldado que estaba desarmado -debido a que no formaba parte de la guardia y estaba ingresado al cuartel- y lo amenazó con matarlo si no le conseguía el arma de otro soldado que sí estaba de guardia y vigilaba el sector que conecta el cuartel con el área médica y la casa de los comandantes y oficiales.

Lessa señaló que este último, intentó quitarle el arma al ladrón y terminó luchando con él lo que resultó en tres disparos del arma calibre 38, uno de los cuales hirió al soldado en el cuello.

"Se trata de un hombre joven que aparentemente tendría antecedentes penales", dijo Lessa.

“El muchacho parece que quería el arma y se trenzó en lucha con él y lo desarmó hasta que lo pudo reducir, ahí le disparó tres veces y le pegó. Lo asistió el jefe del cuartel que vive al lado donde está el puesto”, contó a El País, Hugo Sosa, un exmilitar, hermano del soldado atacado en el cuartel de Flores.

El vocero del Ejército sostuvo que el ruido de los disparos alertó a otros soldados que acudieron al lugar y lograron detener al delincuente.

El atacante no es oriundo de Flores y permanece detenido en la ciudad de Trinidad y en las próximas horas será indagado por la Policía, la Justicia y también la Justicia Militar. La Policía cree que existía otro atacante que lo acompañaba y habría huido en moto.

Según informa Telenoche, el detenido tiene 21 años y dijo a la Policía que entró a robar un fusil por encargue. Señaló que le iban a pagar $10.000 por hacerlo. La Policía busca ahora a un cómplice que lo habría llevado hasta el cuartel y el Jefe de Policía de Flores y el jefe del batallón están reunidos analizando los hechos.

El soldado está internado en el Hospital de Flores tiene 42 años, más de veinte años se servicio, es casado y padre de tres niñas. Sosa dijo que su hermano “tuvo una herida de bala en el cuello, calibre 22, entre la carótida y la yugular".

"Los médicos nos dijeron que se encuentra fuera de peligro, va a permanecer internado y se le realizó una ecografía en la mutualista COMEFLO. Está bien, ahora es el susto nomás, lo complicado fue antes, es que no se sabía que podía pasar”, comentó.

Se trata del sexto intento de robo a predios militares registrado en lo que va de 2016.

Garita en que el soldado fue atacado en el cuartel de Trinidad. Foto: Víctor Rodríguez

inseguridadVÍCTOR RODRÍGUEZ