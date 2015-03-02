Ministerio del Interior anuncia nuevo sistema de patrullaje preventivo

Se basa en la concentración de policías en aquellas zonas de mayor ocurrencia delictiva. Comenzará a aplicarse en Montevideo y después en Canelones.

El Ministerio del Interior informa que esta semana implementará un nuevo sistema de patrullaje preventivo en Montevideo. Fue diseñado a partir de la consolidación de los sistemas de información adquiridos y desarrollados por el Ministerio del Interior (TETRA, SGSP, SIVVE, QLIKVIEW, PRED POL).

El sistema se basa en la concentración de policías en aquellas zonas de mayor ocurrencia delictiva, las que son identificadas por el mapeo de las denuncias y hechos policiales.

De esta forma se ejecutará un plan integral con la participación de la Dirección de Información Táctica -encargada del análisis situacional del delito-, las seccionales policiales, áreas de respuesta operativa, Grupo de Reserva Táctica, Comunidad Educativa Segura, entre otras, agrega la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior.

A través de la geo - referenciación de los móviles, las nuevas herramientas permiten identificar el cumplimiento del patrullaje en las áreas identificadas como las de mayor probabilidad de ocurrencia delictual, particularmente de rapiñas.

Este plan será monitoreado desde el Área de Gestión y Seguimiento Presupuestal a través de los nuevos sistemas de información, que fueron diseñados específicamente para este objetivo, con la colaboración del Área TIC's de la Secretaría del Ministerio.

Este modelo comenzará a implementarse en una primera instancia en la capital del país y luego se extenderá al departamento de Canelones.



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