Ministerio del Interior analiza colocar "botones de pánico" en Montevideo
La idea es que si una persona observa un delito o es víctima del mismo, acciona el botón que alertará a los policías que observan a través de las cámaras de vigilancia.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció hoy que se está analizando colocar "botones de pánico" en calles de Montevideo que están monitoreadas por las cámaras de vigilancia de la Policía.
La idea es que si una persona observa que se está cometiendo un delito, o es víctima de uno, pueda accionar el botón, el cual alertará a los funcionarios policiales que observan las pantallas y les dará el lugar exacto en donde se registró el ilícito.
Pero el ministro aclaró ahora se está analizando si es viable aplicar esta nueva tecnología al combate a la delincuencia.
COMBATE A LA DELINCUENCIA
¿Encontraste un error?