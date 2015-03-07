Mataron de dos balazos a un hombre en Casavalle

Un hombre de 37 años que tenía varios antecedentes penales fue asesinado en la tarde de este viernes, en circunstancias que aún se investigan. Una mujer que lo trasladó hasta un centro de salud deberá declarar ante la Justicia.

Sobre las 17:30 horas de este viernes un hombre herido de bala fue ingresado a la policlínica de Capitán Tula.

Una mujer de 36 años fue quien lo trasladó en un auto hasta el lugar y contó a la Policía que lo levantó cuando estaba herido en avenida Gustavo Volpe entre Senda 18 y 19, en el barrio Casavalle.

La víctima fue atendida por los médicos que le constataron dos balazos, uno en el hemitorax izquierdo y otro en el abdomen. Momentos después confirmaron su muerte.

Luego se identificó al fallecido: un hombre uruguayo de 37 años que tenía antecedentes penales por hurto, rapiña, homicidio y tenencia de drogas.

La mujer que lo trasladó hasta el centro de salud deberá declarar ante la Justicia.

Un joven de 17 años fue baleado en Manga.

Un adolescente de 17 años recibió un disparo en la tarde de este viernes, sobre las 18:15 horas, y según contó a la Policía fue consecuencia de una discusión que mantuvo con un grupo de otros jóvenes.

La víctima contó que se encontraba en la esquina de Carlos López y Vigía, en la zona de Manga, cuando se acercó un grupo de jóvenes y comenzaron a discutir. En un momento uno de ellos extrajo un revólver y le disparó.

El adolescente fue trasladado en la moto de su amigo hasta la policlínica de Piedras Blancas, donde los médicos lo atendieron y diagnosticaron una herida de bala en el hemitórax.

La Policía investiga y se enteró a la Justicia competente.

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