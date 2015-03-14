"Matar a un policía con el arma de reglamento es un trofeo para ellos"

Carla Moreira, la agente policial que el pasado martes recibió un disparo en el ojo cuando intentaron robarle el chaleco y el arma, recibió a El País en su casa del barrio Casabó, horas después de haber recibido el alta médica.

“Le ordené al rapiñero que se quedara quieto pero movió las manos; me acerqué y le tiré a matar”, contó la policía sobre el intenso tiroteo que protagonizó. Moreira, madre de tres hijos, narró al detalle los momentos vividos en una extensa entrevista.

“Hace once años que vivo en el barrio. Voy con el uniforme al almacén, espero el ómnibus con él, nunca tuve un problema”, explica. Cuando llegó a su casa, dice que pensó que su espalda era un colador por la cantidad de disparos que le hicieron. La adrenalina le había impedido sentir el impacto en su ojo. Tiene esperanzas de no perder la visión, pero los médicos no pueden asegurárselo.

Dice que intentaron robarle el arma porque “para ellos (los delincuentes) matar a un policía es un trofeo”. “No vivo con miedo, aprendí a no tenerlo, pero la decisión de mudarnos debemos tomarla en familia porque, por otro lado, temo por mi hijos”, cuenta. También espera que por este episodio y la herida no le den la baja porque: “amo a la Policía”.

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Carla Moreira, agente herida por dos jóvenes. Foto: Archivo El País

qué pasaE. BARRENECHE