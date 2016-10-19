Más de 6.700 personas usan Uber a diario en Montevideo

La aplicación tiene 3.400 conductores que trabajan por lo menos 8 horas.

En los últimos 3 meses hubo 3.400 conductores que trabajaron un mínimo de 8 horas por día para Uber y otros 600 que hicieron, por lo menos, 4 viajes en un mes. Esto supera a la flota de taxis de Montevideo, que cuenta con algo más de 3.000 vehículos, si bien cada uno de ellos tiene en general más de un chofer.

También hubo 92.000 usuarios distintos que hicieron como mínimo un viaje en Uber en los últimos tres meses. Según los números que maneja la empresa, a los que accedió El País, 47.000 personas diferentes tomaron un vehículo de Uber en la última semana. Esto deja un "piso" de 6.714 viajes por día.

También hay taxistas retirados y en actividad que trabajan para Uber. Aunque no esté cotejado estadísticamente, porque se basa en las declaraciones de los choferes, la empresa calcula que los taxistas y ex taxistas representan una cifra pequeña: menos del 5%.

La empresa va a hacer en breve una encuesta de conductores y usuarios para tener más datos sobre el funcionamiento del sistema, recoger opiniones, sugerencias y críticas. Todo esto mientras el gobierno maneja un proyecto que, entre otras cosas, prevé retirar por 2 años la libreta a los choferes que trabajen para la aplicación.

"La regularización del servicio es bienvenida. Pero sentimos que durante el último tiempo el enfoque estuvo más en la fiscalización y no tanto en avanzar en la regulación", dijeron a El País fuentes vinculadas a la empresa.

Con respecto a la propuesta a estudio del Parlamento, la compañía considera que tiene "aspectos ilegales en cuanto a la proporcionalidad de la respuesta". "Se compara con penas de gente que maneja en estado de ebriedad, e incluso la pena para los choferes de Uber es más fuerte", se indicó.

Multas y errores.

Ante el anuncio del intendente Daniel Martínez de que se aplicaron más de 100 multas a choferes de Uber, a los que además se les quitó las chapas, las fuentes vinculadas a la empresa indicaron que hasta ahora se recibieron únicamente 47 boletas. Todas ellas fueron pagadas, a un costo de unos US$ 1.100 cada una.

En las últimas tres semanas también se dieron 5 situaciones de personas que fueron multadas sin utilizar la plataforma, porque los inspectores municipales las "confundieron" con choferes de Uber.

Una de ellas es una mujer que fue a la empresa a reclamar "fuertemente" que se hiciera cargo de su multa. En los otros cuatro casos, los conductores se dieron cuenta que la aplicación no tenía por qué pagarles.

Publicidad gratis.

La empresa es consciente que tanto la prensa como los propios taxistas le han hecho publicidad gratis, colocándola en el lugar donde se encuentra, de altísima exposición pública, cuando hace tan solo un año nadie la conocía.

"Hay dos cosas que hacen a Uber popular. Una es el boca a boca, de gente que lo ha utilizado y lo recomienda. Tenemos marketing, aunque no hacemos publicidades. En otros lugares sí, como en Colombia por ejemplo, donde hemos puesto propaganda en los diarios. En Uruguay no lo hacemos y en Argentina tampoco, aunque no significa que en el futuro no lo vayamos a hacer. Hoy vemos que no hay necesidad, que la penetración que hemos tenido en el mercado es acorde a nuestras proyecciones", indicaron las fuentes.

La competencia.

Lejos de molestarse por el inminente desembarco de la plataforma española Cabify y el crecimiento de Easy Taxi (o EasyGo), la compañía asegura que esto ayudará a dinamizar el mercado. "Es totalmente positivo, nos ayuda a generar este cambio cultural acerca del valor real que tiene el transporte colaborativo. Son más los que van a usar el servicio y más personas positivas que se suman al sistema", indicaron las fuentes.

Cabify solo aceptará vehículos con un máximo de 4 años de antigüedad y —aunque no en la primera etapa— conductores con libreta profesional.

Uber, sin embargo, flexibilizó los requisitos para los automóviles (pasando de 6 a 8 años de antigüedad y de motores de 1.2 a 1.0). También admite la libreta común. "En la regulación el tema de la antigüedad va a estar presente. Y cumpliremos con eso. Pero ¿qué es más importante, tener libreta profesional o la calificación de los pasajeros respecto al servicio que se presta?", se preguntaron las fuentes.

Hoy habrá otro paro de taxis a las 16:00

El plenario del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) resolvió realizar en el día de hoy un nuevo paro con movilización "contra Uber y la ultra flexibilización de las relaciones laborales y de prestación de servicios", en el marco de una nueva etapa de medidas que ha desarrollado por el conflicto con la app de vehículos autónomos.

El cese de las actividades comenzará a las 16:00 horas, momento en que los taxistas se desplazarán a la sede del sindicato, ubicada en Clemente César y Marmarajá (Aguada). A las 19:00 horas comenzará la marcha, que pasará por el Palacio Legislativo, la Intendencia de Montevideo y la sede de la Presidencia, según detalló en un comunicado de prensa el dirigente Ernesto Barrios.

El Suatt ha venido realizando paros "contra Uber y las multinacionales" y montó ya una carpa en la explanada de la Intendencia y otra frente al Palacio Legislativo.

Efecto contrario.

Dentro de la "promoción" que hacen involuntariamente los taxistas a la empresa Uber, la multinacional admite que cada vez que hay un paro sus ganancias se incrementan, en promedio, 25%.

La incursión de Uber precipitó una serie de cambios en el sector del taxi. Incluso la Patronal se manifestó proclive a discutir la eliminación de la mampara, algo que según la Intendencia no tendrá lugar por el momento.

En febrero el Suatt se reunió con el intendente Daniel Martínez, con quien acordó que no se discutiría la eliminación de la mampara hasta que exista otro panorama en materia de seguridad en Montevideo, que podría configurarse con la eliminación del efectivo de las unidades.

PUNTA DEL ESTE EN LA MIRA

El próximo objetivo: Maldonado

Tarde o temprano, Uber “quiere estar en todo el Uruguay”, aunque tiene claro que su próximo objetivo es Punta del Este. No ha desembarcado todavía en Maldonado porque quiere garantizar el mismo servicio que en Montevideo, con esperas que no superen los 5 minutos, por lo cual debe “testear” primero el mercado de posibles “socios- conductores”.

De todos modos, su modelo de negocio es “flexible”, con lo cual podría expandirse en verano y contraerse fuera de temporada. Desde allí también podría hacer traslados al aeropuerto. “No sabemos si el desembarco será esta temporada o la que viene”, se indicó.

Choferes molestos con la app

Cuando Uber llegó a Uruguay ofreció a sus conductores un conjunto de “premios” en dinero por cantidad de horas de trabajo, beneficios que han ido perdiendo. Esta situación se ha dado en otros países, donde incluso los choferes han hecho reclamos públicos a la compañía.

“Cuando nosotros entramos tuvimos que generar una oferta estable, para que cuando las personas pidieran un auto lo tuvieran a los 5 minutos y no a los 30 minutos. Hay un malestar natural, nos pasa siempre. Y nuestra respuesta es que la sustentabilidad de un modelo de negocio se basa en que haya un equilibrio natural”, agregaron las fuentes.

Edil exige se aplique mano dura

El edil oficialista Walter de los Santos reclamó “mano dura” hacia Uber, luego de haber recibido varios reclamos de la “familia del taxi”.

“Las empresas de taxis agrupan a más de 18.000 trabajadores en todo el país. Esto está causando un daño irreparable para ellos y sus familias”, indicó. De los Santos dijo además que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) ofreció su apoyo “para detectar la actividad de Uber”.

“Cabe precisar que la reglamentación de su actividad es de exclusivo resorte departamental, conforme a lo dispuesto por las leyes y a nuestra Constitución de la República”, anotó el edil del oficialismo.



ANDRÉS LÓPEZ REILLY La intendencia y el Poder Ejecutivo vienen corriendo la carrera de atrás, Foto: M. Bonjour

CUANDO EL FUTURO ES HOYANDRÉS LÓPEZ REILLY