Lo detuvieron y procesaron tras robar dentro de la Intendencia

El viernes de madrugada fue atrapado infraganti saliendo por una ventana del edificio municipal con un bolso con ropas. La Justicia lo procesó con prisión por hurto en grado de tentativa.

Personal policial que cumple funciones en la Intendencia de Montevideo fue alertado el viernes pasado de madrugada por un funcionario de ese organismo que un desconocido había salido de una de las ventanas del edificio con varios objetos, informa la Jefatura de Policía en un comunicado difundido hoy.

Los uniformados lograron detener al ladrón al que le incautaron un bolso con ropas. Fue puesto a disposición del juez en lo penal de 18vo turno, quien procesó con prisión al joven de 23 años por un delito de hurto en grado de tentativa.

Repercusiones por denuncias de funcionarios y de sindicato de Adeom en IMM. Foto: M.Bonjour.

inseguridad