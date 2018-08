Valdez: "Al hacer los pliegos se sabía qué empresa iba a ganar"

Tres audios de conversaciones entre el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdez, el candidato a presidente de esa entidad, Arturo del Campo, y el intermediario Walter Alcántara investigados por la fiscal Silvia Pérez, a los que accedió El País, refieren a la licitación para la compra de las cámaras y el software del sistema de identificación facial para el Estadio Centenario.

Walter Alcántara: Están porfiados con eso (la adjudicación de la licitación a la empresa DDBA).

Wilmar Valdez: Ya se sabía que cuando se hicieron los pliegos de la licitación, que estaban prendidos con eso. Olvidate. Ya se sabía que esa empresa iba a terminar ganando por idoneidad.

Walter Alcántara: Terminó ganando una fortuna de 600 lucas (US$ 600.0000 dólares) de más.

Alcántara era intermediario de una empresa coreana que había presentado a la AUF un proyecto para remodelar el Estadio Centenario de cara al Mundial de 2030. La iniciativa incluía cámaras y un software para identificar a los hinchas.

La abogada de Alcántara, Silvia Etchebarne, dijo a El País que Valdez nombró una comisión para que estudiara el proyecto en la AUF. Para informarle sobre la marcha del proceso, Valdez comenzó a citarlo en lugares inusuales y ello llevó a Alcántara a grabarlo.

"Valdez lo citaba en la calle a hablar del proyecto. Mi cliente grabó a Valdez por su resguardo personal", explicó Etchebarne.

Un segundo audio, al que tuvo acceso El País de fuentes de la investigación, revela que Del Campo solicitó a Alcántara que le mandase los audios editados y no enteros como había hecho en un principio. Hasta el momento no se había divulgado que Alcántara también poseía grabaciones de conversaciones con Del Campo.

En primera instancia, Alcántara envió a Del Campo cinco audios que totalizan cuatro horas de conversaciones con Valdez. Tras el pedido, Alcántara mandó a Del Campo 21 audios, que duran entre 30 segundos y un minutos y medio, dijo Echebarne a El País.

En uno de los audios que escuchó este cronista, Del Campo señala: "Vos tenés algo que puede ser importante. Dejame estudiarlo con un especialista de mi confianza".

En otra de las grabaciones, se escucha a Del Campo sugerirle a Alcántara que recoja algún otro dato que pudiese incidir en la elección.

"Valdez te dejó tirado", dijo Del Campo en alusión a que Alcántara le había solicitado ayuda financiera al entonces presidente de la AUF luego que diera quiebra una arrendadora de autos de su propiedad.

Este fin de semana, la fiscal escuchará los audios y es posible que cite en los próximos días en calidad de indagados a varias personas por falso testimonios. La fiscal encontró contradicciones entre las declaraciones de Valdez, Alcántara, Del Campo y el periodista deportivo Julio Ríos. Una persona que declare como testigo ante la Fiscalía no puede mentir. Sí puede hacerlo un indagado, ya que puede ampararse en el principio de no incriminación.

Hipótesis.

La entrega de los audios de Alcántara a Del Campo genera dos hipótesis investigativas: un eventual delito de extorsión a Valdez que no tuvo éxito, o una maniobra para incidir en las candidaturas a las elecciones en la AUF previstas para el 21 de este mes.

"Las dos hipótesis (en contra de Alcántara) no tienen sustento probatorio ni ocurrieron. Hace diez meses, mi cliente le pidió plata prestada a Valdez y a otras muchas personas porque enfrentaba un problema financiero y de salud. Valdez no le atendió el teléfono y a mi cliente eso le dio mucha rabia", reiteró Etchebarne.

Hace siete meses, Alcántara y Del Campo se comunicaron. "No sé si me voy a presentar a la presidencia de la Asociación", le dijo Del Campo a Alcántara, según señaló Etchebarne.

Este le respondió: "Sos un tipo derecho. Ojalá seas el presidente de la AUF. Si alguna vez Valdez te enreda en alguna situación complicada, yo tengo algo (los audios) que te puede servir".

Según la abogada, Del Campo preguntó a Alcántara qué era lo que tenía y este le respondió que eran grabaciones de conversaciones sobre la contratación de la empresa que se encargaría del sistema de identificación facial en el Centenario.

Del Campo y Alcántara intercambiaron ideas sobre qué hacer con los audios. Alcántara estuvo de acuerdo en que un abogado los escuchara, pero consideró que no era buena idea entregarlos a un periodista. "Hacé lo que vos quieras Arturo", dijo y dio por terminado el asunto según Etchebarne.

Poco después, Valdez y el periodista Julio Ríos escucharon los audios. El domingo 29, el programa Punto Penal de Canal 10 informó sobre las grabaciones de las conversaciones de Valdez. En una entrevista realizada en ese programa, Valdez reconoció la existencia de los audios y anunció su renuncia. El lunes 30, Valdez dimitió oficialmente a la presidencia de la AUF y se bajó de su candidatura.

No hay delito.

Ayer declaró como testigo el abogado penalista y presidente de Peñarol, Jorge Barrera, quien fue consultado por Del Campo y Julio Ríos sobre si existía algún ilícito en los audios. Barrera descartó la existencia de cualquier figura penal en ellos.

A la salida de la Fiscalía, Barrera añadió: "Ratifiqué que fui consultado (por Del Campo y Julio Ríos), que fue en mi calidad de abogado penalista".

Dijo que en ambos casos "querían tener una opinión profesional para no caer en una difamación de las personas" divulgando los audios.

"De lo que escuché no había absolutamente ningún ilícito y menos aún prueba para sustentar una acción penal en ese momento (...). No me pareció que hayan incurrido en ninguna conducta ilícita ni Del Campo, ni Ríos, ni Valdez".