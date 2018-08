Silvia Etchebarne, la abogada de Walter Alcántara, la persona que grabó los audios que terminaron en la renuncia de Wilmar Valdez a la presidencia y a la recandidatura de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dijo hoy que "si la fiscal investigara a fondo puede haber alguna situación complicada".

"No soy fiscal, pero alguna duda tengo", ahondó Etchebarne entrevistada por el programa Usted qué opina de radio Sport890. Y ante la consulta de si puede ligarse a actos de corrupción la abogada contestó: “Podría ser sí”.

La abogada confirmó que en los audios se habla de "varios negocios" entre los que figura la instalación de las luces en el estadio de Defensor y otras obras en el estadio Centenario.

Además dijo que la fiscal Silvia Pérez le informó que algunas de las personas que ya declararon van a "cambiar su condición de testigos a indagados fruto de las contradicciones" que surgieron en la sede como informó El País hoy. Esto ocurrirá luego del fin de semana, según puntualizó.

Fiscal detecta contradicciones entre testigos por el caso Valdez By EL PAIS Fiscal detecta contradicciones entre testigos por el caso Valdez MIRA TAMBIÉN Fiscal detecta contradicciones entre testigos por el caso Valdez

Según Etchebarne, la fiscal "va a tener que citar a algunas de las empresas mencionadas en los audios para investigar" lo que allí se escucha porque "se tienen elementos de convicción suficiente" de que el contenido de los puede generar "alguna irregularidad".

Los audios fueron grabados en varias locaciones y en relación a distintos temas hace unos tres años, según informó Etchebarne. Pero ¿qué determinó que Alcántara grabara las conversaciones? "Hubo determinadas circunstancias extrañas o por lo menos anómalas que no tienen que ver con una cuestión económica sino con su resguardo personal que hizo que él empezara a guardar las conversaciones", dijo la abogada de Alcántara. Y agregó: "No olvidemos lo que Valdez significa. Representa a una institución. Además tiene una condición de que él es escribano público. No son declaraciones que dice cualquier persona. Él es depositario de la fe publica y una persona formada en derecho".

Etchebarne explicó a El País que Alcántara "no difundió los audios" sino que "se los dio a una sola persona" que fue Arturo del Campo. Y ahondó en la versión que entregó Alcántara en la Fiscalía: "Él le dice a una sola persona ojalá que te vaya bien en la elección de la AUF, sos un candidato que le podés hacer muy bien al fútbol, si en algún momento necesitás yo tengo algo que te puede servir". Remarcó que "hasta ahí fue la participación" de su cliente, quien se deslinda de todos los hechos posteriores.

De todas formas en entrevista con Sport890 Etchebarne dijo que "Arturo del campo no corre riesgo" y que el foco estaría en el contenido de los audios.