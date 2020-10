Tribunal de Apelaciones falla contra la OPS en demanda laboral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un consultor uruguayo que trabajó para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) entre 1996 y 1998, inició en 2004 una demanda laboral contra el organismo. Entendió que fue perjudicado cuando la institución hizo un llamado a concurso, ya que antes otro funcionario de jerarquía le había señalado que el puesto que se ponía en juego era para él. Por eso, el demandante no se presentó a concursar y se quedó sin el cargo.

Una sentencia de 2019 de la jueza civil de 18° Turno, Estela Jubette, le dio la razón al demandante y decretó el embargo de las cuentas de esa organización en la sucursal uruguaya de Citibank hasta cubrir la suma de US$ 332.045.



Durante el juicio, la OPS no concurrió al Juzgado a defenderse y perdió la demanda por incomparecencia. Inclusive, se le designó un abogado de oficio. El caso generó vaivenes diplomáticos entre Uruguay y la OPS porque se entendía que el organismo tenía inmunidades de jurisdicción y ejecución.



La OPS y los ministerios de Salud Pública y Relaciones Exteriores apelaron el fallo de la jueza Jubette, argumentando que el organismo internacional no era embargable.

El fallo del Tribunal de Apelaciones, firmado el 15 de setiembre pasado por las ministras Claudia Kelland, Cecilia Schroeder y Loreley Opertti, advierte que la OPS no ofreció un sistema integral de Justicia dentro de la organización durante el juicio llevado adelante por la jueza Jubette y por ende no podía reclamar inmunidad absoluta de ejecución. Y señala que en otra parte del proceso, en lugar de defenderse, solo presentó una nota en el que pedía que se remitieran al Ministerio de Relaciones Exteriores.



El Tribunal ratificó la sentencia de Jubette porque la OPS nunca compareció al juicio, aunque levantó el embargo porque afectaba los fines de la institución.