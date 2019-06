"Toro" Fernández pagó fianza de US$ 50.000 y la Justicia lo autorizó a viajar al exterior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Justicia autorizó este viernes que el futbolista de Peñarol Gabriel "Toro" Fernández pueda viajar al exterior.



El futbolista de Peñarol solicitó hoy a la jueza penal María Rosa Aguirre, a través de su abogado Daniel Burgos, que le otorgue el aval para que pueda viajar a España a enrolarse en el club Celta de Vigo.



El futbolista no podía viajar hasta no tener el aval de la Justicia que hasta hoy tenía retenido su pasaporte.Esta situación cambió y el futbolista pagó una fianza de US$ 50.000 para poder viajar y concretar su pase al club español.



Es posible que Fernández viaje el próximo lunes a Europa para concretar su incorporación al Celta y luego deberá retornar a Uruguay a presentar el contrato firmado con el club español con el objetivo de sacar una visa de trabajo.



Tras la incorporación del “Toro” Fernández, el Celta de Vigo deberá pagar la transferencia a Peñarol y a Racing. El pase ronda los US$ 4 millones.



El pasado lunes 24 de junio el futbolista y la familia de Romina Fernández llegaron a un acuerdo conciliatorio y se acordó que pagará una indemnización de US$ 800.000 para los cuidados de la joven a la que atropelló el pasado 29 de diciembre y que quedó en estado vegetativo.