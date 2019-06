Acuerdo entre "Toro" Fernández y familia de Romina; el futbolista pagará US$ 800.000

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sobre las 9:30 horas de este lunes comenzó la audiencia de Conciliación entre el futbolista de Peñarol Gabriel "Toro" Fernánez y la familia de Romina Fernández.

Ambas partes acordaron que el futbolista deberá pagar US$ 800.000 dólares a la familia, luego del accidente del pasado 29 de diciembre que dejó en estado vegetativo a Romina Fernández (18).

La pasada audiencia de Conciliación se había realizado el pasado viernes 14 de junio a las 20:00 donde el abogado Juan Fagúndez, que lleva adelante la defensa de la familia de Romana, le dijo a su colega Daniel Burgos, que defiende al futbolista, que la familia de Romina había decidido bajar sus pretensiones de US$ 900.000 a US$ 800.000 contado, porque el jugador aurinegro no podía garantizar el pago diferido.



Finalmente las partes llegaron acordaron que el futbolista deberá pagar la suma de US$ 800.000.