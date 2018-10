Pese a tener su título suspendido, Michelle Suárez ofrece sus servicios como abogada

Primero dijo que se llamaba Olivia, después cambió y aseguró que se llama Michelle Suárez. Con un nombre o con el otro en ambas ocasiones afirmó que puede realizar trabajos como abogada y que cobra la consulta $500.



El programa "Las cosas en su sitio", de Radio Sarandí, emitió este jueves una conversación entre un supuesto cliente y la exsenadora que tiene su título de abogada suspendido desde julio de este año por la Suprema Corte de Justicia.



Al número de Suárez accedieron a través de un aviso publicado en una revista de Costa de Oro en la que constaba la dirección en la que la exsenadora cumple prisión domiciliaria. "Abogada", dice en letras mayúsculas la publicación que se emite desde julio de este año, según pudo saber el programa. "Doctora en derecho y en ciencias sociales", agrega junto con la información básica de contacto.



En una primera llamada la exsenadora aseguró que podía ofrecer sus servicios de abogacía, pero al consultarle su nombre la respuesta no fue la esperada: "Olivia", indicó.

"¿Vos sos Michelle Suárez?", le consultó el supuesto cliente al otro día de realizada la primer llamada.



-"Sí"



-"¿Me podés ayudar vos?



-"Sí, claro. Si vos querés venir a consultar no hay ningún problema, se toma la consulta y se toma el trabajo sin ningún inconveniente", respondió Suárez y le indicó que le cobraría $500.



El hombre, que decía consultar por un caso de desalojo, cuestionó si contar con sus servicios podía afectar el caso.



-"No, no te puede afectar tu caso. ¿Cómo te va a poder afectar? Sino yo no tendría cartera de clientes. Además yo nunca he sido mala profesional, sino no hubiera llegado a los lugares que llegué", dijo. "¿Entonces legamente no hay problema?", le insistió el hombre.



-"No, sino yo no lo podría hacer", aseguró y explicó: "Todo lo que es necesario lo armo yo, lo firma otro colega y hay otro colega que trabaja conmigo que comparece en las audiencias. Es lo que se hace siempre cuando somos muchos abogados. Yo no te puedo afectar de ninguna manera (...) yo hago la parte administrativa, armo los escritos y preparo las cosas", explicó.

Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), indicó a El País que por el momento desde el punto de vista formal no hay una denuncia de una situación irregular que permita que la corporación judicial comience una investigación.



La denuncia puede ser realizada por cualquier persona que presuma que hay una irregularidad, ya sea un cliente que se vio afectado por el accionar de la abogada como los mismos periodistas que realizaron el informe, explicó.



Oxandabarat indicó además que hasta que no se realice una investigación no se puede determinar si Suárez cometió una infracción al realizar la parte administrativa de los casos o no.

Por otra parte, "Las cosas en su sitio" consultó al nuevo presidente del Colegio de Abogados, Diego Pescadere, al respecto de este hecho. "A mi modo de ver la suspensión del ejercicio de la profesión no solamente refiere al patrocinio de nuestros clientes ante las autoridades judiciales sino también a cualquier otra forma de ejercicio profesional", expresó.



"La suspensión debería alcanzar inclusive al ejercicio de la profesión en forma extrajudicial", dijo, y agregó: "la abogacía es una profesión absolutamente unitaria y que no es posible dividirla entre abogados litigantes y abogados no litigantes".