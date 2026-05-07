Suspenden la audiencia por el caso Moisés porque aún no está de alta: "Lo central es su salud", dice la defensa

La Justicia definió suspender la audiencia por el caso de Moisés Martínez, dado que el joven condenado por el homicidio de su padre aún no fue dado de alta del Hospital Pasteur. Martínez apeló la sentencia de condena y sostiene que el episodio ocurrió tras una infancia llena de abusos por parte del fallecido. Días atrás, la jueza María Noel Odriozola le otorgó el arresto domiciliario hasta que se dicte sentencia firme, pero la Fiscalía reportó recientemente que, según la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama), hubo tres incumplimientos. La defensa del joven asegura que hay una explicación legal para ellos.

La audiencia que se celebraría este jueves iba a tener como objetivo definir si había que revocarle la medida o no. El viernes pasado, Martínez tuvo un intento de suicidio por ingesta de medicamentos psiquiátricos. Según supo El País, hasta el miércoles, la posición de la jueza era mantener la audiencia para este jueves, pero al conocer a través de Dinama que seguiría internado, resolvió suspender.

Consultado por El País, el abogado de Moisés, Rodrigo Rey, dijo: "Lo central, lo que demuestra esta decisión, es que lo importante es la salud mental de Moisés. Lo que paso fue grave. Él está manifestando voluntad de recuperarse". A su vez, se refirió al debate que se dará en audiencia: "La entidad de los incumplimientos, que no debemos subestimar, no son de la característica jurisprudencial propia del riesgo de fuga. En otras palabras, lo mas importante es su salud mental. Todos los incumplimientos reportados tienen explicación y prueba testimonial de respaldo".

Dinama detectó tres incumplimientos de las medidas, dos de ellos el mismo día. A su vez, del total, dos fueron de escasos minutos. En otro caso, fue por media hora, pero de parte de la defensa sostienen que hay un testigo que puede acreditar su presencia en el domicilio y que se debió a un problema tecnológico que será subsanado con un nuevo dispositivo. La familia debió regularizar trámites para que pudiera ser instalado.