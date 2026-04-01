Suprema Corte rechazó recurso presentado por defensa del exintendente Bascou y su caso se juzgará de nuevo

La Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por los abogados del exintendente de Soriano Agustín Bascou, según surge de la sentencia a la que accedió El País. Sus defensores pedían que fuera declarado absuelto, luego de que el Tribunal de Apelaciones hubiera declarado nula la sentencia en su contra. Esto significa que su caso será derivado a un nuevo fiscal que, tras analizar la evidencia recabada, decidirá si presenta una demanda acusatoria pidiendo la condena de Bascou o solicita a la Justicia su sobreseimiento.

En junio del año 2025, la jueza de Mercedes Ximena Menchaca había condenado al exintendente Bascou por un caso denunciado en el año 2017. Se lo acusaba de comprar combustible para la intendencia en una de las estaciones de servicio de las que era dueño. El fallo de la jueza concluía que aunque él no creó el convenio por el que las estaciones de servicio se beneficiaron, no hizo nada —cuando asumió— para frenar la conjunción de intereses que se generaba a partir de él. De hecho, durante su mandato, ese convenio se prorrogó, "beneficiándose económicamente por ello". A su vez, a sabiendas de que debía informar "el giro de actividad cumplido" por las empresas a la Junta de Ética y Transparencia (Jutep), no lo hizo.

Pablo Vera y Juan Fagúndez, abogados de Bascou, apelaron la sentencia argumentando que su cliente era inocente pero que, además, la demanda acusatoria de la fiscal Stella Alciaturi nunca debió ser aceptada porque había sido presentada fuera de plazo. El Tribunal de Apelaciones de 2º Turno les dio la razón en el segundo punto en una sentencia emitida el 1 de diciembre de 2025. Los ministros, por unanimidad, concluyeron que la fiscal había acusado a Bascou fuera de plazo.

Este caso se dirime bajo las normas del Código del Proceso Penal anterior y este prevé que una vez que termina la etapa de investigación (de la que se encarga el juez), el fiscal estudia las evidencias y decide si amerita o no pedir que se lo condene. Ese plazo para formular la petición es de 30 días, prorrogable por 15 días más. Los ministros concluyeron que en este caso, Alciaturi usó los primeros 29 días y después pidió una prórroga (no especificó el plazo de la extensión) y la jueza la aceptó y no detalló por cuántos días. Más allá de que eso no estuviera a texto expreso en el decreto, el Código prevé un aplazamiento máximo de 15 días. La Fiscalía presentó la demanda aproximadamente una semana después de vencida la prórroga.

Frente a esa situación, el Tribunal definió anular lo actuado desde la presentación de la demanda en adelante. Esto es: la contestación de la defensa a la demanda y la sentencia de condena que devino de ello. El proceso, a su juicio, debía comenzar de nuevo con otro fiscal y otro juez.

A partir de esa resolución fue que Vera presentó un recurso de casación ante la Corte exigiendo que no se iniciara nuevamente un proceso, sino que se declarara absuelto a su cliente dado que la Fiscalía ya había desperdiciado su posibilidad de acusarlo. Entendían que no podía dárseles de nuevo esa oportunidad. Además, alegó que debió utilizarse la norma más benigna para el imputado y como el nuevo Código del Proceso Penal no prevé la derivación a un fiscal subrogante, esa fue la que debería haberse utilizado.

Sin embargo, los ministros de la Corte descartaron el recurso. Enfatizaron que estos pueden usarse en contadas oportunidades y están reservados para sentencias definitivas (o intermedias con fuerza de definitivas), para aquellas que ponen fin al proceso o impiden su continuación. Este, sostuvieron, no es el caso.

Esto significa que el proceso contra Bascou se reanudará apenas se le derive el caso a un fiscal diferente. Alciaturi ya no está en Mercedes y la titularidad de las sedes de esa ciudad hoy las ocupan las fiscales Paula Goyeni (primer turno) y Luisa Vago (segundo turno).