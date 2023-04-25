Soldado murió de malaria en el Congo y su familia condena a Defensa

Los familiares de un soldado iniciaron una demanda contra el Ministerio de Defensa por daños y perjuicios tras su muerte en 2015 como consecuencia de haber sufrido malaria en la ciudad de Goma, Congo.

A juicio de los demandantes, el soldado falleció porque la malaria no fue diagnosticada ni tratada como lo sostienen los cánones médicos y consideraron que el Ministerio de Defensa debía responder por la muerte, según señala el fallo fechado el 23 de febrero pasado al que El País tuvo acceso.

“El Estado debe responder por error de diagnóstico, culpa médica, con nexo causal entre el acto médico, situación patológica y muerte”, agregaron.

El Ministerio de Defensa replicó señalando que varios familiares directos del soldado no podían hacer el juicio porque cobraron US$ 70.000 como indemnización correspondiente a personal de la ONU que fallece en servicio. Y advirtió que el médico de la misión “actuó correctamente” determinando un tratamiento para el soldado enfermo.

El juez de lo Contencioso Administrativo, Carlos Waldemar Aguirre hizo lugar en parte al planteo del Ministerio de Defensa sobre que algunos familiares no podían iniciar juicio. Luego condenó al ministerio al pago de US$ 30.000 por daño moral para los restantes demandantes. El ministerio apeló.