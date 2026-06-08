Prorrogaron medidas cautelares a Charles Carrera: debe fijar domicilio y pedir autorización para salir del país

La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera aceptó extender las medidas cautelares que pesan sobre el exsenador frenteamplista Charles Carrera. Lo hizo a pedido de la Fiscalía que encabeza Sandra Fleitas y con anuencia de los defensores de Carrera, Juan Manuel González Rossi y Lucía Fernández.

Se trata de las medidas a las que Carrera ya estaba sujeto. Estas son el deber de fijar domicilio y no modificarlo sin avisarle a la Justicia, y la prohibición de salir del país sin autorización.

Semanas atrás, El País dio cuenta de que la Fiscalía acusó formalmente a Carrera y pidió que sea condenado a cuatro años de cárcel y deba pagar una multa de casi dos millones de pesos.

Aunque este lunes se resolvieron sin polémicas, las medidas cautelares fueron objeto de debate a lo largo del caso. En más de una oportunidad, la fiscal Fleitas había reclamado que Carrera fuera a arresto domiciliario y se le vedara la posibilidad de dar entrevistas y expresarse en redes sociales sobre el caso. En ese entonces alegó que, por los medios y a través de una denuncia que realizó en el Ministerio del Interior, el exlegislador podría estar ejerciendo presión sobre policías testigos en la causa.

La jueza Olivera se había negado a imponerle esas medidas por entender que podrían entenderse como "censura previa".

"Censurar al señor por cuestionar la investigación que pesa sobre su espalda... De acuerdo a lo que han dicho, se ha referido a las personas públicas encargadas de la investigación. ¿Cuántas veces nosotros, usted y yo, recibimos cuestionamientos por nuestras actuaciones? ¿Cuántas veces?", expresó en ese momento la jueza. "Quizás sea un juez demasiado garantista en cuanto a estos derechos que para mí son fundamentales en una sociedad democrática como la que quiero que sea mi país", agregó.

Además, indicó que la solicitud de la fiscal de prohibirle acercarse a los testigos "no fueron fundados en hechos concretos". Carrera "nunca se acercó ni procuró acercarse, sino que refirió a algunos de ellos a través de los medios de comunicación, que es su derecho a la libertad de expresión", sostuvo al momento del debate. Su decisión fue luego ratificada por un Tribunal de Apelaciones.