La Justicia desestimó denuncia por violencia de género de edila del FA contra alcalde de Ciudad del Plata

El Tribunal de Apelaciones de Familia de Tercer Turno emitió una resolución definitiva mediante la cual desestima la denuncia por violencia de género presentada por la edila del Frente Amplio Patricia López contra Richard Mariani, alcalde de Ciudad del Plata (San José), también integrante de la coalición de izquierda.

El fallo judicial concluye de forma unánime que los hechos invocados por la denunciante no se encuadran en las previsiones del artículo 4 de la Ley N.º 19.580, marco normativo que regula la violencia basada en género en Uruguay.

Según la sentencia, a la que accedió El País, si bien la valoración probatoria en estos casos no exige una certeza absoluta para dictar medidas cautelares, "de la declaración de la propia denunciante no se desprende que los eventos narrados hayan ocurrido por motivos de género", lo que motivó el cierre de las actuaciones.

Los argumentos del Tribunal de Apelaciones

El fallo destaca que, "tras el análisis de la prueba y la declaración de López, no existen elementos que avalen la intervención del sistema especializado".

El tribunal subrayó la importancia de la "tutela urgente para víctimas reales", pero advirtió que "la credibilidad y eficacia de estas herramientas dependen de su uso adecuado frente a vulneraciones de derechos fehacientemente comprobadas bajo los extremos exigidos por la legislación vigente".

Richard Mariani, alcalde de Ciudad del Plata. Foto: Darwin Borrelli.

Quinta denuncia archivada y acciones civiles

Con esta resolución, la defensa de Richard Mariani, integrada por los abogados Rodrigo Rey y Eduardo Florio de León, señaló que esta es la quinta denuncia desestimada o archivada por la Justicia. En todas las instancias previas, las decisiones se basaron en argumentos jurídicos y evidencias diligenciadas bajo el debido proceso.

Ante este escenario, la defensa legal de Mariani informó que comenzará a evaluar la promoción de acciones civiles reparatorias, "con el objetivo de resguardar sus derechos tras la reiteración de procesos judiciales en su contra que no han prosperado".