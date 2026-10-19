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El País Información Judiciales

Imputaron al narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín por amenazas a la directora del INR

El juzgado Penal de 4to Turno lo formalizó por atentado agravado. Fiscalía no solicitó pena adicional debido a su condena actual por lavado de activos y tráfico de drogas en el sistema carcelario.

Rodrigo Abelenda Foto.
Rodrigo Abelenda
19/10/2026, 18:22
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Luis Fernández Albín fue extraditado a Uruguay
Luis Fernández Albín fue extraditado a Uruguay
Foto: Ministerio del Interior.

El Juzgado Penal de 4to turno imputó al narcotraficante Luis Fernando Fernández Albin como presunto autor de atentado agravado por las amenazas contra la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche.

La Fiscalía no pidió pena ya que Fernandez Albin se encuentra cumpliendo una condena por delitos relacionados al narcotráfico y lavado de activos.

Condenaron a "Betito" Suárez a casi cuatro años de cárcel tras investigación por narcotráfico

Luis Fernández Albín llegando a Uruguay tras ser extraditado desde Argentina
Luis Fernández Albín llegando a Uruguay tras ser extraditado desde Argentina
Foto: Ministerio del Interior

Su defensa en tanto apeló la formalización de la investigación. Albín no admitió los hechos y aseguró que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y está alterado por las condiciones de reclusión por las que, entre otras cosas, no recibe visitas conyugales.

La defensa recordó que producto de las condiciones de reclusión tuvo un intento de autoeliminación.

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