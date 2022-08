Gómez no quiere "eternizar" su tarea en Fiscalía, pero no ve triunvirato como una solución

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fiscal subrogante de Corte, Juan Gómez, aguarda por una definición de las autoridades de la Fiscalía General de la Nación. Gómez lleva desde octubre de 2021 en el cargo, tras la salida de Jorge Díaz. Sin embargo, los meses pasan y su cargo no se ha efectivizado, ni ha sido nombrado otro fiscal de Corte, por lo que Gómez pide al aparato político que tome una decisión.

En un país donde prima el estado de derecho, "sería bueno que tengamos las autoridades de una institución tan importante claramente definidas, no se trata de Juan Gómez, que es un laburante, que esté o no esté, se trata de que la organización esté determinada", expresó Gómez en entrevista con Arriba Gente (Canal 10).



"De ninguna manera me quiero eternizar en esta tarea", enfatizó, y señaló que "habrá 50 personas mucho más aptas para estar cumpliendo esa función". "El contrapeso es el profundo apego que tengo a la institución Fiscalía", agregó respecto a su trabajo.



A pesar de haber recibido "la confianza" de todos los partidos, hay voluntad expresa por parte de la coalición de Gobierno de modificar el actual sistema de un solo fiscal de Corte y pasar a un triunvirato. "Un triunvirato no es una solución", enfatizó, Gómez.



Además, expuso sus razones para seguir con el sistema actual, partiendo del lo que "significa la vida en la Fiscalía" y el estado de las actuales instalaciones.



"Tenemos que hacer pininos para que los técnicos tengan espacios. Ni siquiera hay espacio para instalar un despacho para un director. ¿Cuál sería la función de tres personas? ¿Qué decidirían? No pueden actuar dos ante la Corte de Justicia que es todos los días, todos los días, requieren dictámenes, asuntos que solo un fiscal de Corte —en este caso subrogante— puede cumplir con normalidad y no cambiaría absolutamente nada", detalló.



"O tendríamos que utilizar el mecanismo de sorteo de los fiscales letrados para suplantar a ese fiscal de corte en asuntos en los que tiene que excusarse o no puede actuar. Imagínese sorteos diarios...", agregó y dijo que las propuestas como la de un triunvirato son "aparentes parches a una situación que es de responsabilidad del sistema político" y no las ve "viables".

Consultado por si la Fiscalía de la Nación cuenta con los recursos necesarios para hacerse cargo de todos los casos, en especial ante el crecimiento de homicidios, Gómez aseguró que cuando pregunta si la gente sabe cuántos funcionarios trabajan en Fiscalía "la mayoría no tiene la más pálida idea".



"En total, los recursos humanos en este momento son 687 con un 10 % de certificaciones, encargados de, entre otras cosas, dirigir las formalizaciones, audiencias, juicios... preguntaría si alguien le parece que son recursos humanos suficientes para atender ese cumulo de actuaciones. Solo pido que se analice eso antes de soñar con una conducción colegiada; si esos recursos no serían mucho más aplicables a situaciones concretas", remarcó.