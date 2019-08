Fiscal investiga muerte de un hombre durante un "arresto ciudadano”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se trata de un caso muy complejo para la Fiscalía Especializada en Homicidios de 2° Turno. A las 21:30 horas del miércoles pasado, la fiscal de Flagrancia, Adriana Costa, concurrió a la calle Democracia, a metros de Hocquart. Un hombre, de 32 años, yacía muerto en la vereda tras haber sido detenido en un arresto ciudadano.

Menos de 24 horas más tarde, ocurrió un segundo caso de arresto ciudadano en Toledo, Canelones. Esta vez el rapiñero resultó lesionado porque su víctima lo chocó de atrás y salió despedido de la moto.

Golpiza.

La Policía informó a la fiscal Costa que el fallecido había intentado rapiñar a una joven de 23 años amenazándola con un cuchillo. Los protagonistas del insuceso y algunos vecinos testificaron a la Policía que el hombre le había llegado a colocar el cuchillo en el cuello a la víctima y que ésta comenzó a gritar pidiendo ayuda.



Dos personas se acercaron al lugar y trataron de ayudar a la víctima. Un joven golpeó al rapiñero. Según testimonios de los vecinos, luego le hizo una llave alrededor del cuerpo. Cuando llegaron los móviles policiales al lugar, encontraron que el hombre yacía muerto en la vereda.



La fiscal Costa declinó competencia y el caso pasó a la fiscal especializada en Homicidios de 2° Turno, Mirta Morales.



En sus primeras actuaciones, Morales ordenó varias pericias a la Policía Científica.



“Estamos en averiguaciones. No se puede sacar conclusiones aún de lo que ocurrió”, dijo la fiscal Morales a El País.



Consultada sobre en qué contexto ocurrió la muerte del rapiñero, la fiscal Morales señaló que, en un principio, “está se dio en un arresto ciudadano. Deberemos analizar todas las circunstancias. Es cierto que hubo un arresto ciudadano. Y también es cierto que una persona resultó fallecida”.



Se trata de un caso muy delicado. Por ello, Morales decidió esperar las pericias para resolver los pasos a seguir. Por el momento, no ordenó la detención de las tres personas que participaron en el incidente.



La fiscal pretende realizar una investigación con cautela para brindar “seguridad jurídica” tanto a la víctima como a las personas que realizaron el arresto ciudadano.



“Vamos a ver los resultados de las pericias. Luego analizaremos si se configura la legítima defensa o si hubo un hecho que merece una represión penal”, dijo la fiscal Morales.



La magistrada advirtió que cuenta con muchas pruebas sobre el incidente, entre ellas videos de cámaras de seguridad ubicadas en casas y comercios.



“Pero todavía no tenemos las pericias forenses ni los estudios de Policía Científica”, insistió Morales.

Golpes de puño.

En la cuadra donde ocurrió la muerte (Democracia casi Hocquart), hay varios comercios, dos talleres mecánicos y un discreto prostíbulo. Allí solo se es atendido previa cita.



Pocos vecinos vieron en detalle el intento de la rapiña, el forcejeo y la posterior muerte del delincuente. Poco después, los móviles policiales atrajeron hasta personas que vivían en otras cuadras, según relataron vecinos a El País.



En el prostíbulo, una joven bajó las escaleras y abrió un postigón de vidrio de la puerta con cara de pocos amigos.



Dijo que estaba cansada de atender a periodistas que tocaban timbre en el “negocio” y agregó, antes de dar un portazo, que si hablaba se arriesgaba a que viniera un familiar del rapiñero muerto a pegarle un tiro.



Una vecina, que reside a pocos metros del lugar de la muerte, dijo a El País que escuchó los gritos, pero no salió a la calle.

Poco después supo lo ocurrido por otros vecinos cuando la Policía Científica ya se encontraba relevando datos de la escena de la muerte. “Me enteré ahí que el delincuente recibió golpes de puño por parte de dos personas y que un tercero le hizo una “llave” alrededor del cuello”, dijo la vecina. Y agregó: “Cuando salí a la calle, el cuerpo estaba tapado con un nylon negro. Había mucha gente mirando. La Policía luego los sacó”. Otro vecino señaló que, a través de la puerta abierta de su casa, se veían reflejos rojos y azules. “Cuando salí a la calle estaban llegando los patrulleros. Hablando con un conocido, me enteré que tres personas habían agarrado a un rapiñero que amenazaba a una joven”, dijo a El País.



Toledo.

Un repartidor de gas fue rapiñado ayer y persiguió al delincuente en una moto. Al llegar al kilómetro 27 de la Ruta 6, el comerciante chocó de atrás a la moto y el rapiñero cayó al suelo, informó Telemundo.



El rapiñero fue capturado por el repartidor y policías. Se le incautó un arma y el dinero.



El 29 de julio del año 2018, una pareja de delincuentes asaltó una pollería en Toledo. El comercio está sobre la Ruta 6, en la zona más comercial de la ciudad. El lugar estaba lleno de gente. Decenas de vecinos salieron corriendo tras los delincuentes. Encontraron a un hombre junto a un arroyo y lo golpearon salvajemente. Junto a ellos había un policía que no logró contener la turba.



El delincuente perdió un ojo en la paliza. Lo que podría haber sido un arresto ciudadano terminó con tres vecinos imputados por el delito de “justicia por propia mano” y “lesiones graves”.