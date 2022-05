Ejecutivo mantiene respaldo a fiscal Gómez; Lacalle Pou señala que es "un tema sensible"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió este jueves en conferencia de prensa al entredicho entre el fiscal de Corte, Juan Gómez, y el fiscal Raúl Iglesias, luego de que se solicitara un informe por 300 casos de delitos sexuales que fueron archivados. "Es un tema muy sensible, porque es el actor principal de sistema judicial", dijo el presidente.

El mandatario hizo énfasis en "respetar la separación de poderes", y señaló que las cosas irán bien "cuanto más técnica sea la discusión".



"Si esto se convierte en un tema mediático no le hacemos ningún favor a la población, a la gente involucrada en estas causas y tercero a la fiscalía", resaltó el presidente.

Consultado por si el poder Ejecutivo "mantiene el apoyo" a Juan Gómez, Lacalle Pou recordó que para nombrar a un fiscal de Corte "se necesita una mayoría especial", por lo que es imprescindible el apoyo también de la oposición. "Si el presidente respalda o no, no sería suficiente. Hasta ahora el Ejecutivo no le ha sacado respaldo al fiscal Gómez", remarcó.

La Fiscalía General de la Nación solicitó a la división Políticas Públicas un informe sobre los 300 casos de delitos sexuales que fueron archivados por el nuevo fiscal de Delitos Sexuales, Raúl Iglesias. Esto sucede “porque hay alguna diferencia en cuanto al número de casos manejados públicamente” y el número que se manejaba desde el organismo, informó este lunes el fiscal de Corte, Juan Gómez.



Consultado por El País el fiscal Iglesias dijo que "hay una clara fijación" en su contra.